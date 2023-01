In den kommenden Wochen sollen auf dem Nonnenbuschhof die Bauarbeiten für einen Reiterhof beginnen.

Obwohl Verwarn- und Bußgelder fürs Falschparken kräftig gestiegen sind, nimmt die Stadt Zweibrücken dadurch nicht mehr Geld ein, im Gegenteil. Das hat einen Grund.

Die Befürchtungen einer großen Krankheitswelle sind nicht eingetreten, fast alle Schüler in Zweibrücken konnten ihre Abiturprüfungen schreiben.

Der Umbau der Pirmasenser Fußgängerzone soll schneller fertig werden. 2024 soll mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden, der große Rest folgt 2025.

5,4 Millionen Euro will die Stadt Pirmasens in den Umbau der ehemaligen Pakethalle der Hauptpost zum Jugendhaus investieren. Es könnte schon in diesem Jahr losgehen.

Sandra Görlich hat in Winzeln eine neue Ferienwohnung an den Start gebracht. Sie strebt eine Fünf-Sterne-Zertifizierung an.

Im Januar verschicken die Energieversorger die Jahresabrechnungen. Die Verbraucherzentrale rechnet damit, dass viele Kunden in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Deshalb gibt es Infoveranstaltungen für Kunden mit den Energieversorgern im Landkreis.

Einstimmig hat der Bechhofer Rat den Plänen für die Ansiedlung eines Seniorenhauses zugestimmt. Und auch das marode Dorfgemeinschaftshaus soll verschwinden.

Noch in diesem Jahr soll sich die Zukunft der ehemaligen Gaststätte Zum Jungfernsprung in Dahn klären. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig.