Am Mittwochmorgen meldet sich die Besitzerin einer 18 Jahre alten Schimmelstute bei der Polizei und gab an, dass sich ihr Pferd nicht mehr auf der gewohnten Koppel in Vinningen befinden würde. Kurze Zeit später fand die Frau ihre Stute zwei Wochenendgrundstücke entfernt von der Koppel tot auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog sich das Pferd auf der Koppel eine Schädelverletzung am linken Ohr zu, durchbrach den Zaun der Koppel und zwei weitere Zäune der angrenzenden Wochenendgrundstücke, bis es letztendlich den Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und dazu das Veterinäramt eingeschaltet. Zur Ermittlung der Todesursache wurde das Tier nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken zur Sektion zum Landesuntersuchungsamt nach Koblenz verbracht. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Pirmasens dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.