Wer wird, in Nachfolge von Martina Gutzler, als evangelische(r) Seelsorger(in) die Patienten und Mitarbeiter in den Krankenhäusern in Pirmasens und Rodalben betreuen? Wie die Pressestelle der Evangelischen der Pfalz auf Nachfrage mitteilt, steht das noch nicht fest. Die Stelle sei aktuell ausgeschrieben. „Das Verfahren ist nicht abgeschlossen. Insofern ist die Nachfolge noch völlig offen. Bis Ende des Jahres ist der Vertretungsdienst durch Kollegen und Kolleginnen aus dem Dekanat geregelt“, heißt es weiter aus Speyer. Gutzler war Ende Juli von Dekan Ralph Krieger als Seelsorgerin verabschiedet worden. Sie beendet ihre aktive Zeit als Pfarrerin in der evangelischen Kirche Ende September, ist aber bereits jetzt nicht mehr im Krankenhaus tätig.