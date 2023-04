Bei den katholischen Seelsorgern in Pirmasens steht ein Wechsel an. Pfarrer Thomas Ott verlässt Pirmasens in Richtung Vorderpfalz. Nach Angaben des Bistums wird er zum 1. September zum Kooperator der Pfarrei Speyer Pax Christi ernannt. Ein Kooperator ist ein Priester, der den Pfarrer bei dessen seelsorgerischen Tätigkeiten unterstützt. Ott wird in der Bistumsstadt noch eine weitere Aufgabe übernehmen. Er soll als sogenannter Zeremoniar bei Gottesdiensten mit dem Bischof im Dom eingesetzt werden. Seine Aufgabe in dieser Rolle ist es, dafür zu sorgen, dass besondere Gottesdienste reibungslos ablaufen. Der Pirmasenser Pfarrer und Dekan Johannes Pioth wird bei seiner Arbeit nach dem Weggang von Ott durch Kaplan Artur Noras unterstützt. Ott ist seit 2020 in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini tätig. Neben der Feier von Gottesdiensten und der Spendung von Sakramenten wie der Taufe oder der Hochzeit ist er für die Messdienerarbeit zuständig. Zudem hält er im Leibniz-Gymnasium und in der Grundschule Sommerwald Religionsunterricht. Ott stammt aus dem Kreis Kusel. Noras ist derzeit als Seelsorger in Waldsee tätig.