Pop, Gospel, Jazz und Funk: Die Musik der „Songs For A New World“ weist eine stilistische Breite auf. Am Samstag, 22. Oktober, zeigt das Pfalztheater Kaiserslautern das Musical in Dahn. Beginn ist um 19 Uhr.

Jason Robert Browns erstes Musical, uraufgeführt 1995 in New York am Off-Broadway, ist eigentlich ein szenischer Zyklus von 16 Songs, der den Bogen von der Hoffnung von Auswanderern im Jahr 1492 auf einem spanischen Segelschiff über die Verheißung der Weihnachtsbotschaft und die amerikanische Revolution von 1775 bis hin zu ganz alltäglichen Situationen in der Jetztzeit spannt.

In allen Szenen werden Menschen gezeigt, die an einem dramatischen Wendepunkt ihres Lebens stehen und Entscheidungen treffen müssen, entweder für den nächsten Schritt in eine vielleicht ungewisse Zukunft oder für das Verharren im Stillstand. Da gibt es die reiche New-Yorkerin, die überlegt, aus dem Fenster ihres noblen Penthouses zu springen, den Häftling in einer Zelle, der sich als „King of the world“ sieht, oder die Frau von Santa Claus, die dessen Affären mit den Engeln nicht mehr erträgt. Vier Darsteller schlüpfen in den einzelnen Episoden in die unterschiedlichen Charaktere, und doch schimmert stets die Hoffnung auf eine bessere, neue Welt durch. Regisseurin der Pfalztheater-Inszenierung ist Astrid Vosberg.

Ein kreativer Kopf in der Musicalszene

Der mittlerweile mehrfach mit Tony Awards ausgezeichnete Komponist und Songschreiber Jason Robert Brown gehört derzeit zu den originellsten und kreativsten Köpfen der amerikanischen Musicalszene, ohne sich den kommerziellen Gesetzen des Broadway zu unterwerfen. Sein Musical „The Last Five Years“ („Die letzten fünf Jahre“) über das Scheitern einer Beziehung wurde 2011 mit großem Erfolg am Pfalztheater gezeigt.

Info

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Telefon 06391 9196 222, außerdem online unter www.dahner-felsenland.net und www.rheinpfalz.de/ticket sowie telefonisch beim RHEINPFALZ Ticket-Service, 0631 37016618. Die Abendkasse öffnet 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung.