Die Bestände der Lauterer Pfalzgalerie sollen demnächst nach sogenannten Raubkunstwerken durchforstet werden. Dabei geht es um Arbeiten, die möglicherweise im Dritten Reich ihren rechtmäßigen Besitzern abgenommen wurden. Der Bezirksverband Pfalz strebt die Einrichtung einer befristeten Stelle zur Herkunftsforschung an, die auch Fragen der Rückerstattung oder Entschädigung erörtert.

Bislang hängen im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) nur zwei Werke, für die der Bezirksband als Träger des Hauses eine nachträgliche Entschädigung geleistet hat. Nach Worten des Bezirkstags-Vorsitzenden Theo Wieder „weiß die Pfalzgalerie natürlich, was in ihren Beständen lagert“. Dennoch sei „nicht für alle Werke eindeutig die Herkunft geklärt“.

Konkrete Anfragen sind in Kaiserslautern nur spärlich eingegangen. Wie Wieder betont, sei „die Frage nach der Herkunft nicht auf NS-Raubkunst zu verengen“. Theoretisch könnten Werke mit unklarem Ursprung auch aus regulären Ankäufen von anderen Museen, Galerien oder Privatsammlern stammen.

Die Pfalzgalerie besitzt „annähernd 500 Skulpturen und rund 500 Gemälde, außerdem noch eine Vielzahl von Grafiken“ und kunsthandwerklichen Exponaten, teilt Kuratorin Annette Reiche auf Anfrage mit. Eine „systematische Prüfung“ der Herkunft − lateinisch Provenienz − habe bislang nicht stattgefunden. Vor diesem Hintergrund erwägen mpk und Bezirksverband derzeit die Schaffung einer befristeten Stelle, die sich speziell diesem Feld widmen soll.

Der unrechtmäßige Entzug von Kulturgütern während der Nazi-Diktatur fand unter Beteiligung diverser Behörden und eigens dafür geschaffener Institutionen statt. Opfer waren überwiegend jüdische oder anderweitig verfolgte Besitzer. Der Kunstraub, der sich europaweit auf schätzungsweise 600.000 Objekte erstreckt, wurde bereits 1945 als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft. Üblicherweise sind zivilrechtliche Ansprüche nach 30 Jahren verjährt.

Die „Washingtoner Erklärung“ von 1998 regelt das Auffinden von Raubkunst und die Rückgabe an die Eigentümer oder ihre Erben. In der Bundesrepublik gibt es die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz“, die nach ihrer Vorsitzenden auch als Limbach-Kommission bezeichnet wird. Das „Deutsche Zentrum Kulturgutverluste“ ist eine Stiftung des Bunds, die ihre Arbeit vor sechs Jahren in Magdeburg aufgenommen hat. Angegliedert ist die Geschäftsstelle der Limbach-Kommission.

Sofern der Bezirksverband die neue Provenienz-Stelle für die Pfalzgalerie einrichtet, könnte er dafür in Magdeburg einen Förderantrag stellen. „Bisher haben wir niemanden im Haus, der sich kontinuierlich damit befasst“, räumt Museumsdirektorin Britta E. Buhlmann ein.

Dennoch war ihr Haus bereits zweimal mit dem äußerst sensiblen Thema konfrontiert. Erstmals meldete sich 2009 ein Anwaltsbüro zu Wort und verlangte die Rückgabe eines Gemäldes, das die Pfalzgalerie 13 Jahre vorher regulär aus Privatbesitz erworben hatte. Jedoch war Slevogts „Porträt des Stadtrats Max Cassirer“ im Dritten Reich „zwangsenteignet“ worden, ehe der Abgebildete über die Schweiz nach Großbritannien flüchten konnte.

Das „zwangsenteignete“ Porträt des Stadtrats wurde von den Nazis versteigert und gelangte 1943 in den Besitz eines Hamburger Arzts und Kunstsammlers. Dessen Nachkommen verkauften es 1996 an die Pfalzgalerie, wo es bereits zuvor als Dauerleihgabe ausgestellt war.

Obwohl der Bezirksverband 2009/10 von einer „rechtlich nicht mehr einklagbaren Rückerstattungsforderung“ sprach, setzte er „freiwillig einen Schlusspunkt“, wie es offiziell hieß. Das 130 mal 110 Zentimeter große Ölgemälde von 1907 wurde „erneut angekauft“ − dem Vernehmen nach für 26.000 Mark bei einem ursprünglichen Kaufpreis von 50.000 Mark. Das Geld ging an die Schweizer „École d’Humanité“, eine Privatschule, die das Erbe des Berliner Kommunalpolitikers Cassirer angetreten hat.

Schon damals erklärte Theo Wieder: „Wir fühlen uns moralisch verpflichtet, das Unrecht auszugleichen, das einst der Familie Cassirer widerfahren ist.“ Und weiter: „Wir erkennen die historische Verantwortung an und wollen uns im Rahmen der völkerrechtlichen Erklärungen bewegen.“ Auch die Anwälte der École hielten „die gefundene Lösung für gerecht“.

Der Slevogt-Bestand der Pfalzgalerie umfasst 20 Werke. Das Gemälde „Frau Finkler und Nini Slevogt im Grünen“ entstand 1904 und wurde im Oktober 2018 vom mpk als „Bild des Monats“ präsentiert. Auch diese schwelgerische Farben-Impression wechselte den Besitzer unter unrühmlichen Umständen. „Wir haben nachträglich 60.000 Euro bezahlt, damit das Bild bei uns bleiben kann“, sagt Theo Wieder.