Der Geschäftsführer des Pfälzerwaldvereins (PWV) will in den Bundestag. Florian Bilic (30) hat der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass er für die CDU antreten möchte.

Der Pirmasenser führt seit Februar 2023 die Geschicke des Hauptvereins, dem alle Ortsgruppen angehören. Der PWV unterhält nach eigenen Angaben rund 100 Wanderhütten in der Pfalz und der Saarpfalz sowie 17 Wanderheime mit Übernachtungsmöglichkeiten für Wandergruppen. Bilic ist schon länger politisch aktiv. Unter anderem sitzt er für die CDU im Stadtrat seiner Heimatstadt. Bei der Bundestagswahl 2021 versuchte er schon einmal den Sprung in die Bundespolitik. Allerdings unterlag er mit weniger als 500 Stimmen Unterschied der SPD-Politikerin Angelika Glöckner (Lemberg). Ob Bilic kommendes Jahr wirklich für die CDU antreten wird, ist noch offen. Zum Wahlkreis 210 gehören neben Pirmasens und Zweibrücken auch der Kreis Südwestpfalz sowie Teile des Kreises Kaiserslautern. In all diesen vier Gebietskörperschaften gibt es eigenständige CDU-Kreisverbände. Die wiederum entsenden Delegierte, die letztlich entscheiden, wer als gemeinsamer Bundestagskandidat in den Wahlkampf zieht. Das soll noch in diesem Jahr passieren.