Der Sieger kommt beim 18. Pfälzerwaldmarathon unbemerkt ins Ziel, ein 84-Jähriger mit über 300 Marathons in den Beinen macht den Startschuss, zwei Geschwister treten gegen zwölf Viererstaffeln an, und rund 1100 Schüler bringen bei ihrem Lauf Leben in die Bude, besser gesagt in die Messehalle.

„Zu viert zu laufen ist langweilig, alleine zu laufen auch.“ Laura und Nico Fremgen sind sich am ziemlich kühlen Samstagmorgen vor dem Start des Pfälzerwaldmarathons auf