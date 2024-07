Das Pfälzerwaldhaus Starkenbrunnen hat seit Mittwoch wieder geöffnet. Der Pirmasenser Manuel Heinsdorf ist neuer Betreiber und öffnet erstmal im Probebetrieb mit reduzierter Speisekarte, wie Michael Daub, Vorsitzender des Pfälzerwaldvereins (PWV) Starkenbrunnen erklärt. Wegen der neuen Küche wolle Heinsdorf die Prozesse in dem Betrieb sich ruhig einspielen lassen. Deshalb werde vorübergehend auch nur mittwochs und an Wochenenden geöffnet. Heinsdorf betreibt in Pirmasens das Eiscafé Felder und seit neustem auch den Kiosk im Plub-Freibad.