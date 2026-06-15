Kurzurlaube vor der Haustür liegen im Trend. Gastronom Jannik Bold erklärt, worauf Gäste dabei Wert legen.

„Die Gäste genießen die Pfalz“, sagt Jannik Bold. Der 24-Jährige ist in dritter Generation im Familienunternehmen Bold's Hotel Restaurant „Zum Grünen Kranz“ in Rodalben tätig. Seine Mutter, Christiane Bold (63), führt das Unternehmen. Zu den Gästen gehören Wanderer, Fahrradfahrer, Motorradfahrer, aber auch Familien, die für einige Tage einen Kurztrip unternehmen wollen. Die Kombination aus Restaurant und Hotel sei dabei entscheidend, ist Jannik Bold überzeugt.

Bold’s Hotel Restaurant »Zum grünen Kranz«. Foto: Julia Luttenberger

Sehr gefragt seien mehrtägige Arrangements, bei denen die Gäste abends besondere Menüs erwarten. Zu den typischen Ausflugszielen der Wanderer zähle der Rodalber Felsenwanderweg. Manche liefen die über 40 Kilometer lange Tour am Stück, andere teilten sie auf zwei Tage auf. Die Besucher seien meist von den Sandsteinfelsen in der Südwestpfalz beeindruckt, erzählt Bold.

Unterwegs auf dem Pfälzer Waldpfad

Regelmäßig beherbergt Bold Wanderer, die den rund 140 Kilometer langen Pfälzer Waldpfad laufen. Dazu gebe es eine Partnerschaft mit einem Unternehmen aus Köln, das Etappenwanderungen anbietet. Eine dieser Etappen führt von Trippstadt nach Rodalben, wo die Wanderer im Hotel Bold übernachten, bevor es am nächsten Tag weitergeht. Das Gepäck müssen die Wanderer dabei nicht selbst tragen, sondern es wird an das jeweilige Etappenziel gefahren.

Die Familiengeschichte findet sich in Form einer Fotowand wieder. Foto: Julia Luttenberger

Solche organisierten Wanderreisen seien derzeit sehr beliebt, erzählt Bold. Das Hotel ist als Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland von der Deutschen Wanderverband Service GmbH ausgezeichnet worden.

Auch Fahrradfahrer zählen regelmäßig zu den Gästen, sie können ihre Räder in der hauseigenen Garage unterstellen, wie Bold schildert. Regelmäßig buchten sich Motorradfahrer ein, gerade neulich sei eine 19-köpfige Gruppe aus Belgien dagewesen, die Tagesausflüge ins benachbarte Elsass unternommen hätte und abends für Drei- und Vier- Gänge-Menüs zurück nach Rodalben gekommen ist. Bei Familien sei unter anderem das Dynamikum in Pirmasens ein beliebtes Ausflugsziel.

Mehr Menschen machen Urlaub vor der Haustür

Das Hotel, das über 16 Zimmer mit 34 Betten verfügt, sei vor allem am Wochenende voll ausgelastet. Drei Festangestellte sowie fünf Aushilfen kümmern sich um den Restaurant- und Hotelbetrieb. Immer wieder gebe es besondere Events, über Sommer seien beispielsweise Wein-Menüs mit Weinen aus der Pfalz geplant sowie Grillabende. Das Haus verfügt über eine große Terrasse mit über 40 Sitzplätzen.

Doch trotz aller Angebote: Die Gastronomie habe derzeit mit einer schwierigen Phase zu kämpfen, die Einkaufspreise hätten sich deutlich erhöht. Gleichzeitig gingen weniger Menschen Essen. Die Phase, in der sich das verändert hat, kann Bold genau beziffern: „Die Corona-Pandemie. So wie davor ist es nicht mehr“, sagt Bold. Gleichzeitig habe sich seit dieser Zeit das Urlaubsverhalten der Menschen verändert, viele machten seither Urlaube vor der eigenen Haustür.

Dazu zählen auch Bolds Gäste: Viele stammten aus dem weiteren Umkreis, so gebe es Stammgäste, die regelmäßig mit dem Fahrrad aus Karlsruhe anreisen. Da wisse er schon genau, was die Gäste gerne essen und trinken. Andere Gäste kommen aus Ludwigshafen, wobei ein Schwerpunkt auf Baden-Württemberg liege, sagt Bold.

Familiengeschichte auf alten Fotos

Das Restaurant werde gern von Menschen aus Rodalben und der Umgebung besucht. „Wir machen regelmäßig Events“, sagt Bold. So gebe es einmal im Monat ein spezielles Angebot für Frauen, einmal im Monat eines für Männer. Gerade Freundesgruppen nutzten das, um sich zu treffen und gemeinsam zu schlemmen.

Im Hauptraum, der in Beerentönen gehalten ist, stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung, im Nebenraum 30. Dort setzen Grüntöne Akzente, und eine ganze Wand ist mit Fotografien und Zeitungsausschnitten dekoriert, die die Geschichte des Familienunternehmens zeigen. „Gastronomie muss man leben“, sagt Jannik Bold, der schon mit dem Opa hinter der Theke stand. Für den 24-Jährigen ist Bold's Hotel Restaurant „Zum Grünen Kranz“ in Rodalben der Ort, an dem er aufgewachsen ist. Nach dem Tod seines Vaters, Andreas Bold, im Jahr 2025 hat Jannik Bold die Küche übernommen.

Mit Blick auf die Zukunft ist Jannik Bold, der gelernter Hotelfachmann ist, zuversichtlich: Die Gastronomie mache ihm sehr viel Spaß. Das Familienunternehmen selbst übernehmen will er allerdings nicht: Wenn ein passender Käufer da wäre, könnte das Haus verkauft werden. Es zu schließen, komme indes überhaupt nicht in Frage. „Meine Mutter und ich sind mit Herzblut dabei“, betont Bold.