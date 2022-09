Am Wochenende findet der Pfälzerwald-Marathon statt. Das führt zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Ab Donnerstag, 8. September, 18 Uhr, ist ein Teil der Parkplätze (P2) auf dem oberen Messefreigelände (Eingang West) gesperrt. Der Firmenlauf am Freitag, 9. September, führt durch die Innenstadt. Deshalb ist die nachfolgende Strecke in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr für den Verkehr gesperrt: Zeppelinstraße – Dr. Robert-Schelp-Platz – Höfelsgasse – Schlossstraße – Alleestraße - Bergstraße – Hauptstraße (Fußgängerzone) bis Ecksteinsau – Schlossstraße – Exerzierplatzstraße – Ringstraße – Exerzierplatzstraße – Schlossstraße - „Parkbrauerei-Kreuzung“ – Zweibrücker Straße, Rodalber-Straße – Zwingerstraße – Steinstraße.

Während des Laufs am Sonntag, 11. September, können Besucher des Waldfriedhofs, die den Eingang „Am Haseneck“ nutzen möchten, nur über die B10 in Fahrtrichtung Zweibrücken ab beziehungsweise ausfahren.

Die Steinstraße ist aus Fahrtrichtung Zwingerstraße vor der Zufahrt zum Messegelände am Samstag, 10. September, von 12 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 11. September, von 10 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

Die Zufahrt zur Zeppelinbrücke ist am Sonntag, 11. September, von 9 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anliegerverkehr zum Wecare-Seniorenzentrum in der Steinstraße wird aus Richtung Landauer Straße/Zeppelinstraße ermöglicht.

In der Straße „Unterer Sommerwaldweg“ besteht am Sonntag, 11. September, zwischen der Einmündung „Krumme Steig“ und dem katholischen Pfarrzentrum „St. Elisabeth“ ein absolutes Halteverbot.