Klotzen, nicht kleckern – so lautet die Devise der Ermittler, die am Donnerstag in drei Bundesländer zuschlagen. 91 Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen sie. Zwei Männer werden verhaftet. Ein Schwerpunkt liegt in Pirmasens. Die RHEINPFALZ hat die Hintergründe recherchiert.

Ab Montag ist das Fischbacher Biosphärenhaus wieder geöffnet. Mit sechs Mitarbeitern startet der neue Pächter Raphael Wagenblatt. Er will das Haus zu einem überregionalen Anziehungspunkt wie in früheren Jahren entwickeln.

Ein 34-jähriger Angeklagter soll in der Nacht auf den 25. März 2022 ein zweistöckiges Wochenendhaus in Vinningen niedergebrannt haben. Der Nachweis der Tat vor dem Pirmasenser Schöffengericht bleibt schwierig.

Mit elektrischer Energie und mechanischen Bewegungen eine künstliche Darmwand herstellen: Das Wissenschaftsprojekt, an dem auch Zweibrücker Studenten beteiligt sind, wird auf der Hannovermesse vorgestellt.

Lea Dauenhauer vom Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium hat sich für den Landesentscheid von „Jugend debattiert“ qualifiziert. Beim Debattieren geht ihr nur eine Sache gegen den Strich.

Die Zugausfälle zwischen Pirmasens und Kaiserslautern gehen in die nächste Runde. Erneut gibt es Schienenersatzverkehr.

Im Prozess gegen die beiden ehemaligen Bundeswehrsoldaten der Zweibrücker Kaserne, die eine Kameradin vergewaltigt haben sollen, hat eine Psychiaterin dem Opfer Rückendeckung gegeben.

Wenn es um das Thema Einzelhandel in Dörfern geht, ist oft von Schließungen und Einschränkungen die Rede. Elektro Poller in Rieschweiler-Mühlbach hält dagegen, denn das Geschäft erfüllt mehr als die Funktion eines Ladens.

Nach dem Tod eines Servicetechnikers bei beim Zweibrücker Kranbauer Tadano-Demag sind die genauen Ursachen und möglichen Verantwortlichkeiten laut Staatsanwaltschaft noch immer nicht geklärt.

Der nach einer Brandstiftung am 29. Oktober an einem Gebäude in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße entstandene Schaden ist offenbar weit höher als bislang bekannt.

Ein Baggerfahrer hat zwischen Groß- und Kleinsteinhausen eine Granate ausgebuddelt. Evakuiert werden musste aber niemand.

Auf den ersten Blick sieht das Awo-Seniorenhaus am Rosengarten fast so aus wie vor 50 Jahren. Doch das dominante Hochhaus hat im Laufe der Jahre etliche bauliche Veränderungen erfahren. Jetzt wird gefeiert.