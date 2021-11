Der Pfälzer Turnerbund (PTB) hat seine für Samstag, 20. November, in Rodalben geplante Veranstaltung „Die Show muss weitergehen“ abgesagt. Der PTB begründete dies mit dem „aktuellen Infektionsgeschehen“. Die Ersatzveranstaltung für die alljährliche „Showtime“, bei der 550 Sportler aus der ganzen Pfalz in 37 Programmpunkten vor 750 Zuschauern in der TSR-Halle auftreten wollten, war bereits ausverkauft gewesen. Für die Teilnehmer hätte die 3G-Regel gegolten, für das Publikum die 2G-Regel. „Diese Absage wurde nicht von den Behörden getroffen, sondern von uns, dem Pfälzer Turnerbund“, betonte PTB-Vizepräsidentin Inge Hollerith. Die Veranstaltung werde „nachgeholt, sobald es das Pandemiegeschehen zulässt“.