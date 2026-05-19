Ein Pirmasenser Paar prahlt im TV, dass es zu viel Geld vom Staat bekommt. Das hat den beiden eine Anklage wegen Betrugs eingebrockt. So haben sie den Prozess erlebt.

Seit einigen Jahren begleitet der Fernsehsender RTL II Angelique und Mike. Das junge Ehepaar – sie ist 23, er 28 Jahre alt – lebt vom Staat. Zeitweise besser als sie sollten. Allein von September 2023 bis März 2024 kassierten die beiden rund 8000 Euro mehr, als ihnen zustand. Der Grund: Der heute 28-jährige Mike bekam gleichzeitig Bürgergeld und Arbeitslosengeld I, ohne das entsprechend zu melden. Zusätzlich verdiente das Ehepaar unter anderem Geld durch Tiktok-Videos. Alles in allem entstand dem Staat ein Schaden von über 12.000 Euro.

Weil sie – um überhaupt solche Summen ausgezahlt zu bekommen – auf Anträgen falsche Angaben machten, landeten die jungen Eltern im vergangenen Jahr vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte sie wegen Betrugs angezeigt. Wie Mike und Angelique den Prozess am Pirmasenser Amtsgericht erlebt haben, verfolgt ein Millionenpublikum. Im RTL-II-Format „Armes Deutschland“ spielen die beiden eine große Rolle. Am Dienstagabend wurde die Folge ausgestrahlt, die sich rund um die Verhandlung dreht.

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Schuldbewusstsein? Fehlanzeige

Schon als der Termin vor Gericht im Juli des vergangenen Jahres anstand, lebte das Paar nicht mehr in Pirmasens. Die beiden sind mit ihrem gemeinsamen Sohn zurück in die Südpfalz gezogen. Von Schuldbewusstsein fehlt sowohl bei Mike als auch bei Angelique jede Spur. „Ich fühl mich bestimmt nicht schuldig. Warum auch?“, meinte die 23-Jährige. Ihr Mann ist überzeugt, dass das Jobcenter selbst schuld ist. „Die sind dumm und wissen nicht, was sie tun in ihrem Job“, meckerte er in der RTL-II-Sendung.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar mit der Justiz aneinandergerät. Mike verbrachte bereits einige Zeit im Jugendgefängnis, Angelique wurde als Jugendliche unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Beleidigung und Betrugs zu einer Bewährungsstrafe und Sozialstunden verurteilt.

Empörung über Wartezeit

In Pirmasens vor Gericht erscheinen zu müssen, empfanden beide als lästig. Schon vor dem Gerichtssaal kochte die Stimmung hoch. Der vorherige Prozess dauerte länger als geplant, der Beginn verzögerte sich. „Unverschämt“, nannte Angelique das und ergänzte: „Das ist frech, dass die uns so warten lassen.“ Was im TV nicht zu sehen war: Die ungeduldige 23-Jährige riss zwischenzeitlich die Tür des Sitzungssaals auf, in dem gerade ein nicht-öffentlicher Prozess stattfand und machte direkt einen guten ersten Eindruck bei der Richterin.

Nach 25 Minuten war die Geduld der beiden Angeklagten endgültig am Ende. Sie entschieden sich für eine Raucherpause. Ob in dieser Zeit ihr Prozess beginnt, war ihnen egal. „Wenn die uns warten lassen, lassen wir die warten“, so Mike.

Kamerateam muss draußen bleiben

Als die Verhandlung schließlich losging, war das Paar zurück vor Sitzungssaal 27 und nahm auf der Anklagebank Platz. Einen Anwalt hatten sie nicht dabei. Für das Kamerateam von RTL II war erst einmal Feierabend, sie dürfen im Gerichtssaal nicht dabei sein.

Die TV-Zuschauer bekamen nicht zu sehen, wie der Prozess ablief. Die RHEINPFALZ hingegen war im gut gefüllten Gerichtssaal dabei.

Mike wiederholte im Verfahren seine Meinung, dass das Jobcenter Fehler gemacht hat. „Als das Geld plötzlich doppelt kam, habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich habe zwar schon ein bisschen gedacht, dass da vielleicht etwas schiefläuft, aber das ist ja nicht mein Problem. Das ist das Problem vom Jobcenter“, sagte der Angeklagte. Auch seiner Ehefrau sei aufgefallen, dass der Betrag auf dem Konto höher war, als er sein sollte: „Zeitweise war es schon merkwürdig, dass mehr Geld kam. Das war dann eben verlockend und dann hab ich’s halt verschwiegen.“

Richterin Katrin Krieger spielte ausgewählte Ausschnitte aus der RTL-II-Sendung vor, in der die Angeklagten vor laufender Kamera freudig berichteten, wie viel Geld ihnen der Staat monatlich überweist und wie sie über Tiktok „saftige Extraeinnahmen“, so der Wortlaut des Sprechers in der Sendung, erzielten. Währenddessen hielten beide Angeklagten ihre Blicke gesenkt.

80 Sozialstunden „voll gut“

Am Ende herrschte Einigkeit zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft. Angelique kam mit einer jugendrichterlichen Verwarnung und 80 Sozialstunden davon. Mike wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt, die über drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Und auch er muss 80 Arbeitsstunden ableisten.

„Die Richterin war so gar nicht auf seiner Seite“, fand Angelique. Entsprechend verärgert war Mike nach Prozessende. „Die Bewährungszeit geht mir auf die Nerven“, sagte er. Noch im Gerichtssaal versuchte der 28-Jährige, sich über die Möglichkeiten einer Berufung zu informieren, sah letztlich aber doch davon ab. „Das ist unnötig. Wenn ich einmal Scheiße baue, gehe ich halt rein für fünf Monate – das ist ja nix.“ Seine Frau fand ihre 80 Sozialstunden hingegen „voll gut“ und „chillig“.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Ehepaar noch einmal vor einem Gericht landet. In der Fernsehsendung war zu sehen, wie Mahnungen und Anwaltsschreiben wegen nicht bezahlter Rechnungen zielsicher im Müll landen. „Wir sehen’s nicht ein, mit unserem wenigen Geld noch Schulden zu bezahlen – dann haben wir ja gar kein Geld mehr“, erklärte Angelique.