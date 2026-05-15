Arbeiten lohnt sich nicht, sagt ein Paar aus Pirmasens. RTL II zeigt jetzt, wie es sich Geld besorgt – und wie ein Prozess vor dem Amtsgericht verlaufen ist.

Im vergangenen Jahr sorgte ein junges Paar aus Pirmasens bundesweit für Aufmerksamkeit, nachdem es in der RTL-II-Fernsehsendung „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“ stolz davon berichtete, wie es doppelte Sozialleistungen bezog. Letztlich erhielten sie über 12.000 Euro mehr vom Staat, als ihnen zustand. Der Fall landete vor dem Pirmasenser Amtsgericht, das Paar wurde verurteilt. Am kommenden Dienstag, 19. Mai, zeigt der Fernsehsender die Folge, in der die Gerichtsverhandlung aus dem vergangenen Jahr im Mittelpunkt steht.

Seit einigen Wochen läuft die mittlerweile elfte Staffel der Fernsehsendung, in der RTL II Sozialhilfeempfänger in ganz Deutschland durch ihren Alltag begleitet. Auch die Geschichte von Mike und Angelique, so die Namen des jungen Paares, wird gezeigt. Zum Zeitpunkt des Drehs war Mike 26 Jahre alt, Angelique 21, das Paar hat einen kleinen Sohn.

In den Folgen, die im vergangenen Jahr aufgenommen und aktuell gesendet werden, berichten die beiden von ihrem Leben in Pirmasens. Beide sind arbeitslos, die Schulden steigen rapide an. Mike schätzt seine Schulden auf 14.000 Euro, Angelique geht bei sich von 9000 Euro aus. Freimütig und ohne Schuldgefühle berichten sie im Fernsehen davon, wie sie auf verschiedenen Wegen an Ware kommen, ohne dafür zu bezahlen: Sie bestellen auf Raten, ohne die Rechnungen zu begleichen. Sie legen verschiedene E-Mail-Adressen an, um kostenfreie Proben zu erhalten. Oder sie stehlen. Wirklich passieren könne ihnen dabei nichts, sind sie überzeugt. Im schlimmsten Fall geht es eine Zeit lang ins Gefängnis – letztlich sei das wie Urlaub, ist Angelique überzeugt.

Bücher aus Telefonzelle verkauft

Das Paar stammt ursprünglich aus der Vorderpfalz und war vor einigen Jahren nach Pirmasens gezogen. Ihr Auftritt in der RTL-II-Sendung löste im vergangenen Jahr weit über Pirmasens hinaus heftige Reaktionen aus. Nicht nur, dass die beiden zu Unrecht Sozialleistungen kassierten, sorgte für Fassungslosigkeit, sondern auch, dass die beiden gespendete Bücher aus der Telefonzelle am Münzplatz nahmen und sie verkauften. Weiter verdienten sie Geld über Videoplattformen, was sie gegenüber dem Amt verschwiegen.

In der jüngsten Folge ließen sich die beiden von RTL II provokant in Szene setzen: Mike wedelt mit einem Bündel Bargeld vor der Nase seiner Frau und wirft es anschließend auf den Boden. „Arbeiten in Deutschland lohnt sich nicht“, sagt der damals 26-Jährige.

Bereits vor der Gerichtsverhandlung hatte das Paar beschlossen, aus Pirmasens wegzuziehen. Laut Sender schuldeten sie dem Vermieter 2600 Euro, die sie nach eigenen Angaben nicht bezahlt haben. In der aktuellen Folge waren nun die Umstände rund um den Umzug zu sehen.

Aus Pirmasens weggezogen

Sie wollen nach Albersweiler ziehen, erzählt das Paar. Eine Wohnung sei in Aussicht, doch dafür seien 1500 Euro Kaution fällig. 1000 Euro habe ihnen bereits ein Familienmitglied geliehen, die restlichen 500 Euro will sich Mike über eine Kreditkarte besorgen, die er bei einer Bank bestellt hat. Dafür ist laut Sender nur ein fester Wohnort nachzuweisen. Die Kreditwürdigkeit des damals 26-Jährigen scheint die Bank nicht geprüft zu haben, stellt dieser erleichtert fest und erzählt, dass er 500 Euro abheben konnte. „500 Euro sind ja eigentlich kein Geld“, sagt er. Den Betrag könne er ja irgendwann zurückzahlen – vielleicht. In Albersweiler oder Landau werde er sicher einen Job finden, behauptet Mike: „Dort werden immer Leute gesucht.“

Angelique schildert ihren Versuch, anderweitig an Geld zu kommen. Ihre Mutter soll einen Antrag auf Kindergeld für sie stellen. Das dazu notwendige Formular besorgt sich Angelique während der Sendung. Die Idee: Wenn sie einen Ausbildungsvertrag oder einen Studienplatz nachweisen kann, könnte ihre Mutter Kindergeld für sie erhalten, bis sie 25 Jahre alt wird. Aus der Idee wird letztlich nichts: „Meine Mutter hat gerade andere Probleme“, sagt Angelique in der Sendung.

Weniger Geld zur Verfügung als vorher

Der Plan mit Albersweiler zerschlägt sich, stattdessen ziehen die beiden nach Edenkoben. Die Miete in Höhe von 750 Euro wird vom Amt übernommen. Die 500 Euro, die ursprünglich für die Kaution vorgesehen waren, seien letztlich doch für etwas anderes ausgegeben worden, erzählt das Paar. Nach der Leistungskürzung erhält das Paar nach eigenen Angaben 1280 Euro Sozialleistungen. Der Kindergeldzuschlag sei nicht mehr dabei, sie sei zu faul gewesen, den Antrag auszufüllen, berichtet Angelique.

„Ich fühl mich ganz wohl, trotz Schulden“, erklärt Angelique. Eine Wohnung hat das Paar, da sei es egal, wenn noch mehr Schulden hinzukommen. „Wir gehen eigentlich saugut mit Geld um, auch wenn wir zurzeit weniger haben“, sagt die damals 21-Jährige in der Fernsehsendung. Sie würden mehr darauf achten, sich aber trotzdem etwas gönnen: „Ich will nicht am Minimum leben.“ Arbeiten will die junge Mutter nicht, sie habe ein Kind zu Hause zu versorgen. Mike berichtet davon, dass er sich bei der Müllabfuhr beworben hat.

Kurz dreht es sich in der jüngsten Sendung bereits um die anstehende Gerichtsverhandlung. Ein Schuldbewusstsein lassen die beiden in der Fernsehsendung nicht erkennen. Zurückzahlen wollen sie das Geld nicht, betonen sie mehrfach.

Die Folge

Am Dienstag, 19. Mai, zeigt RTL II um 20.15 Uhr in der Serie „Armes Deutschland“ die Folge, in der sich ein Paar aus Pirmasens wegen Sozialbetrugs vor dem Amtsgericht verantworten muss.