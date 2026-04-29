„S’ gibt kä schäner Lännel“ haben Kerstin Bachtler, Claudia Albrecht und ihre Band den Abend mit Pfälzer Lyrik und Musik betitelt.

Kerstin Bachtler ist in Pirmasens bekannt als Teil des beliebten Duos Texttaxi mit Bodo Redner. Sie trat mit der Sängerin Claudia Albrecht auf, denn „wir schätzen uns gegenseitig und beschlossen deshalb, mal gemeinsam aufzutreten“, so Bachtler. Premiere war 2025. Nun stimmten Claudia Albrecht mit ihren Musikern Ralf Großer und Michael Tropf mit einem stimmungsvollen selbst getexteten Lied das Publikum auf den Abend ein.

Dazu gab es Gedichte „uff Pälzisch“, ausgewählt von Kerstin Bachtler. Diese kleinen Sprachkunstwerke von Matthias Zech aus Speyer, der verstorbenen Lina Sommer von der Haardt und von Heinrich Kraus begeisterten die zahlreichen Besucher, die auf Einladung der Stadtbücherei in den Pirmasenser Carolinensaal gekommen waren, mit einem schier unerschöpflichen Einfallsreichtum, viel trockenem Humor - und Feingefühl. Es geht um alltägliche Begebenheiten. Vor allem wurde den Gaumenfreuden, die typisch für die Pfalz sind, breiter Raum gelassen. An erster Stelle der Wein, den Einheimische und Gäste mit viel Freude „schlotze“. Nicht zu vergessen „de Quetschekuche“, den Lina Sommer in ihrem Gedicht „Er“ regelrecht anhimmelt.

Geistvoll und wortverspielt

Das „himmlische Gebabbel“, wie es Bachtler formulierte, begeisterte mit kurzen Texten, die virtuos, ausdrucksstark, geistvoll, wortverspielt, sprachverliebt und selbstironisch sind. Immer im Pfälzer Dialekt. Es sind diese vertrauten Klänge, die dem Pfälzer selbst in fremden Landen ein Heimatgefühl vermitteln und verwandtschaftliche Gefühle hervorrufen. So bleibt die Mundart, die von Herzen kommt, immer das Fundament des Lebens. Das wird deutlich in dem Gedicht „Hämweh“, wenn trotz Kurfreuden das Gefühl bleibt, „e Blutworschd ohne Zippel“ zu sein. Daraus zieht Bachtler das Resümee: „Die Welt ist überall schön. Doch was wir an der Pfalz haben, das erkennen wir erst, wenn wir einige Zeit weg sind“.

Da trifft der Song von Claudia Albrecht voll ins Schwarze: „S’ dut gut … e Gläsel Woi zu genieße, durch de Pälzer Wald zu laafe, im Rebemeer zu schwimme un im Pälzer Paradies zu läwe.“ Hauptsache ist aber: „Norre net uffresche“. Ob es um die „gefillde“ und „ungefillde“ Fasenachtskiechelscher geht, um die Vorbehalte der Mutter gegenüber der aufgetakelten Schwiegertochter in spe, die mit ihrer „Glickerwassersauferei“ in der Wein liebenden Familie aneckt oder um den Verlust des Führerscheins – Gelassenheit ist angesagt. Deshalb: „Loss se plärre!“

Die kleinen Freuden des Alltags

Mit seiner wunderschönen Liebeserklärung an Heimat und Muttersprache begeisterte das Ensemble das Publikum, das aus voller Kehle mitsang, als Claudia Albrecht, Michael Tropf (Klarinette, Saxofon) und Ralf Großer (Piano, Gesang) eigene Text zu Melodien wie „O Champs-Élysées“ (O Schorsch is des schäh), „Que Sera Sera“ (Was wird morsche sei), „Mandy“ oder auch „Sag mir quando, sag mir wann“ interpretierten.

Nicht zu kurz kam die „Pälzer Philosophie“ in Form einer „Elegie uff moi doder Goldfisch“ von Heinrich Kraus. Der Fisch sei der einzige gewesen, der ihn verstanden hätte. Zum Nachdenken regte auch das Lied von der Mandelblüte von Albrecht an: „Das Leben ist wie eine Mandelblüte, zart, duftig und schnell vorbei. Doch es gibt einen kleinen Unterschied: Am Ende kommt keine Mandel raus“. Deshalb ihr Appell: Wieder die kleinen Freuden des Alltags schätzen lernen, so die Sängerin.