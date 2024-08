Im Dezember starb im Alter von 66 Jahren der Pirmasenser Filmcutter Peter Adam, einer der Großen seines Fachs. Das kann man jetzt noch einmal sehen, denn sein letzter Film „Die Ermittlung“ ist jetzt in den Kinos. An dem Vier-Stunden-Werk arbeitete er bis zuletzt, als er schon krank in der Berliner Charité lag, wie seine Witwe Vivien Adam und sein Produzent Alexander van Dülmen erzählen, denn die Arbeit war ihm das Wichtigste.

„Die Verabredung war eigentlich, dass er nicht nur den Film schneidet, sondern die Premiere noch erlebt. Das hat er nicht mehr geschafft“, bedauert Alexander van Dülmen,