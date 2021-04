Peter Tretter beendet zum 30. Juni sein Engagement als U15-Regionalliga-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern und kehrt zum FK Pirmasens zurück. Der 54-jährige Hinterweidenthaler, von 2012 bis 2019 Cheftrainer in Pirmasens, wird bei dem südwestpfälzischen Fußball-Regionalligisten Teil der Jugendleitung. Er soll als Bindeglied zwischen der Jugend und der U23 fungieren, zusätzliches Individualtraining anbieten, interne Trainerschulungen machen und an der Konzeptentwicklung mitarbeiten. „Peter gehört einfach zum FKP. Durch sein Wissen und seine Erfahrung erhalten wir einen zusätzlichen Schub, der uns helfen wird, die gesamte Ausbildung beim FKP weiter zu verbessern“, betont der Leiter der Jugendabteilung, Andreas Kamphues, der in den ersten Trainerjahren Tretters in Pirmasens als Teammanager bereits eng mit ihm zusammenarbeitete.