Seit weit über 150 Jahren steht die Pirmasenser Traditionsmarke Peter Kaiser als Synonym für elegante Damenschuhe. Nun wird das Sortiment erweitert: um Herrenschuhe.

Neuigkeiten aus der Schuhstadt. Und was für welche. Ausgerechnet Peter Kaiser will zum Frühjahr/Sommer 2027 Herrenschuhe auf den Markt bringen. Bislang steht die Marke wie kaum eine andere im deutschsprachigen Raum für elegante Damenschuhe. Jürgen Cölsch erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass jetzt auch Herrenschuhe zum Sortiment gehören.

Jürgen Cölsch Foto: Martin Seebald

Cölsch ist Geschäftsführer der Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG. Das Pirmasenser Unternehmen hatte 2023 die Marke Peter Kaiser übernommen. Seitdem ist es laut Cölsch gelungen, die Marke mit attraktiven Damenschuhkollektionen erfolgreich neu im Markt zu platzieren. Nun folgt der nächste Schritt: Auch Herrenschuhe sollen künftig den Namen Peter Kaiser tragen, teilt das Unternehmen mit.

Neue Kollektion erstmals präsentiert

Cölsch stellte die neue Herrenschuhkollektion kürzlich bei einer Präsentation vor dem internationalen Außendienst vor. Die Kollektion reicht von Business Schuhen über Loafer und Casual Modelle bis hin zu Sneakern. Im Mittelpunkt stehen dabei laut Cölsch „hochwertige Leder, anspruchsvolles Design, beste Verarbeitung und eine hervorragende Passform“. Eine besondere Rolle soll dabei die Herkunft der Marke spielen: Die neue Herrenschuhkollektion wird ihren Ursprung in Pirmasens haben.

Die Schuhe werden in Pirmasens designt, technisch entwickelt und auch Passformverständnis sowie Qualitätssteuerung erfolgen von der Schuhstadt aus. Produziert werden die Modelle jedoch nicht in der Südwestpfalz, sondern im Ausland. „Peter Kaiser ist ein wichtiger Name aus der Schuhstadt Pirmasens. Mit der neuen Herrenschuhkollektion zeigen wir, dass diese Marke nicht nur eine große Vergangenheit hat, sondern auch Zukunft“, sagt Cölsch. Die Herrenschuhe richten sich ihm zufolge an „anspruchsvolle Kunden“.