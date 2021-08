Noch darf gehofft werden in der Lemberger Straße, doch die Chancen auf Rettung der ältesten deutschen Schuhfabrik schwinden mit jedem Tag. Das schlimmste Szenario rückt näher: die Stilllegung der Damenschuhfabrik Peter Kaiser GmbH. Interessenausgleich und Sozialplan wurden nun unterschrieben.

Nach offizieller Lesart ist alles offen: Alle Beteiligten seien weiterhin bemüht, eine Investorenlösung zu finden, teilte am Freitag ein Sprecher der Stuttgarter Kanzlei Grub Brugger mit, die die Geschäftsführung von Peter Kaiser im laufenden Insolvenzverfahren unterstützt. Und: Viele Optionen seien denkbar, auch der schlimmste Fall.

Soweit die Theorie. In der Praxis wird jedoch längst an Plan B für den schlimmsten Fall gearbeitet: an Vorkehrungen für eine mögliche Stilllegung der Damenschuhfabrik, falls sich nicht noch ein Retter bis zur Gläubigerversammlung am 24. Februar finden sollte. Der nächste Schritt auf diesem Weg wurde am Freitag getan: Betriebsrat und Geschäftsleitung unterzeichneten Interessenausgleich und Insolvenz-Sozialplan für die zuletzt 168 Mitarbeiter der Peter Kaiser GmbH in Pirmasens. Die Unterschrift des Insolvenzverwalters steht noch aus.

Erstellt wurde ebenfalls ein Interessenausgleich für die rund 70 Beschäftigen der Peter Kaiser Retail GmbH in Verkauf und Vertrieb. Diese war vom Insolvenzverfahren der Peter Kaiser GmbH wie die portugiesische Produktion nicht betroffen, hat aber nun am Donnerstag den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Kündigungen zum 31. Januar stehen an

Für die Mitarbeiter bedeutet das: Sie müssen sich darauf einstellen, dass ihnen im Laufe dieser Woche die Kündigung zum 31. Januar zugehen wird, wie der Betriebsratsvorsitzende Andreas Freier-Palm am Wochenende auf Anfrage bestätigte. Und sie müssen damit rechnen, dass spätestens am 1. Mai – ausgerechnet am Tag der Arbeit – Schluss ist mit der Arbeit in der seit 1838 bestehenden Schuhfabrik. Denn in Insolvenzverfahren beträgt die Kündigungsfrist höchstens drei Monate. Auch wenn Mitarbeiter schon 20, 30 oder gar 40 Jahre ihrem Betrieb die Treue halten. Jahrzehnte, in denen sie schon viele Sozialpläne durchlitten haben.

Kündigungen im Insolvenzverfahren haben noch eine bittere Note: Mögliche Abfindungen sind durch die Insolvenzmasse gedeckelt und können nur bis zum 2,5-fachen Monatsgehalt reichen. Auch die Auszahlung zieht sich zeitlich in die Länge, weshalb im Insolvenzplan nun zumindest eine Option auf eine vorzeitige Zahlung aufgenommen wurde. Ob diese aber tatsächlich möglich sein wird, ist offen.

Mitarbeiter per Brief informiert

Noch ist offen, ob es wirklich so weit kommen wird. Die Geschäftsführung, bisher um Zuversicht bemüht, hat aber inzwischen auch die Beschäftigten darauf eingestellt – per Brief. Vorausgegangen war vorige Woche eine Mitarbeiterversammlung in kleinerem Rahmen. Davon habe er jedoch nichts gewusst, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Von einer Mitgliederversammlung könne man auch nicht sprechen, weil nur die im Haus Anwesenden von ihren Abteilungsleitern über die ernste Lage des Unternehmens informiert worden seien; die anderen daheim hätten es danach erst über die sozialen Medien erfahren.

Die aktuelle Schieflage könne man den Geschäftsführern nicht anlasten, meint Freier-Palm. Die Art und Weise, wie mit den Mitarbeitern derzeit kommuniziert wird, ärgert ihn aber. Das sei eigentlich eine „unehrenhafte Entlassung“ jener, die das Vorhandene seit 1838 miterarbeitet hätten.

Jahrelange Sanierungsbemühungen

Die Geschäftsführer Stefan Frank und Manfred Klumpp sind seit etwa drei Jahren bei Peter Kaiser verantwortlich. Sie sollten den Hersteller eleganter Damenschuhe endlich wieder in die Spur bringen – nach jahrelangen Sanierungsbemühungen wechselnder Geschäftsführer, die dann doch immer wieder in Entlassungen mündeten. Rund 200 Mitarbeiter verloren allein zwischen 2012 und 2019 ihren Arbeitsplatz. Die letzten 40 Kündigungen sprachen die neuen Geschäftsführer Anfang 2019 aus, verlagerten weitere Kapazitäten aus Pirmasens nach Portugal. Zuletzt arbeiteten in Pirmasens rund 200 Menschen, von denen aber schon einige in eine neue Arbeitsstelle wechselten.

Der Eintritt der ausgewiesenen Schuhfachleute Frank und Klumpp ins Unternehmen weckte Hoffnungen. Strukturen und Kollektionen wurden überarbeitet. Mit ersten Lichtblicken, wie Stefan Frank noch im Mai 2020 festgestellt hatte: Das Ergebnis habe sich verbessert und für 2020 planten sie mit positiven Zahlen. Doch dann kam der coronabedingte Lockdown, dessen Folgen der zweite Shutdown verschärfte. Die Hoffnung auf einen Fortbestand des Unternehmens– im September, als das Schutzschirmverfahren beantragt wurde, noch groß – schwand mit jedem Tag, an dem keine Investorenentscheidung fiel.

Anfang Dezember wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Seitdem muss das Unternehmen auch die Löhne wieder voll tragen, was die Insolvenzmasse verringert, die der Insolvenzverwalter zum Schutz der Gläubiger im Auge behalten muss. Dass nun auch kein Kurzarbeitergeld mehr fließt, macht die Lage nicht besser. Es bleibt also nur die Hoffnung – auf ein Wunder.