Ein Motiv aus zwei Blickwinkeln betrachtet – das verspricht nicht nur einen Perspektivwechsel, sondern im Idealfall auch einen Mehrwert. Das Kunststück haben ein Fotograf aus der Südwestpfalz und eine Fotografin aus der Pirmasenser Partnerstadt Poissy gewagt.

Das Alte Rathaus, der Stierbrunnen am Schlossplatz sowie die Vogeltreppe oder der Neuffer – stadtbildprägende Bauwerke, nicht zuletzt bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv. Damit sich die Bürger in Poissy einen Überblick über die schönen Orte der südwestpfälzischen Partnerstadt verschaffen können, wurde dort am Wochenende im Beisein einer Delegation aus Pirmasens eine Fotoausstellung eröffnet.

Zu sehen sind Bilder des aus Münchweiler stammenden Jonas Metzler (23) und der französischen Fotografin Mélanie Hamm. Melzer fotografiert seit er zehn Jahre alt ist. Unter anderem ist er als Fotograf für verschiedene Firmen im Einsatz. Hamm stammt ursprünglich aus den Ardennen, lebt aber seit rund 20 Jahren in Poissy. Der eine ist jung, männlich und deutsch, die andere weiblich, etwas älter und aus Frankreich. Möglicherweise ergeben sich aus diesen Gegensätzen die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Fotografie der gleichen Motive.

Herausforderung für Melzer

Hamm hatte im vergangenen Jahr zwei Vormittage Zeit, um mehrere Pirmasenser Bauwerke zu fotografieren. Metzler drückte ihr bei der Ausstellungseröffnung dafür Respekt aus – er habe schließlich deutlich mehr Zeit gehabt, um die Motive ins rechte Licht zu rücken. Allerdings wird er sich demnächst vor der gleichen Herausforderung sehen. Mit Blick auf das 60. Jubiläum der Städtepartnerschaft ist nämlich geplant, ein Pendant der Ausstellung mit Motiven aus Poissy in Pirmasens zu verwirklichen. Auch dafür sollen Hamm und Metzler wieder gleiche Bauwerke aus ihren jeweiligen Perspektiven fotografieren. Wann Metzler dafür nach Frankreich reist, ist derzeit noch offen.

Die Ausstellung in Poissy befindet sich im Freien. Auf dem zentralen Marktplatz, direkt gegenüber des Rathauses, hängen mehrere Fotoplakate. Darauf sind die Werke von Metzler und Hamm zu sehen. Wer möchte, findet darauf aber auch Informationen zu den jeweiligen Bauwerken und den beiden Künstlern.

Zur Serie

Pirmasens und Poissy verbindet eine fast 60-jährige Städtepartnerschaft. Am vergangenen Wochenende hat eine Delegation aus der Südwestpfalz die Stadt bei Paris besucht. Wir berichten in einer kleinen Serie von Stationen der Reise.