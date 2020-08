Jörg Metzger-Jung übernimmt die Leitung des Tiefbauamtes. Der 45-jährige Bauingenieur wechselt laut einer Mitteilung er Stadtverwaltung zum 1. September von der WVE GmbH Kaiserslautern zur Stadtverwaltung Pirmasens. Die Stelle war seit April vakant. Zehn Bewerber hatten auf die externe Ausschreibung hin ihr Interesse bekundet. Nach dem Studium zum Diplom-Bauingenieur an der Technischen Universität begann Jörg Metzger-Jung 2001 seine Karriere bei der damaligen Westpfälzischen Ver- und Entsorgungs GmbH (WVE), einer Tochtergesellschaft innerhalb des Kaiserslauterer Stadtwerke Konzerns. Zum Kerngeschäft des mittelständischen Unternehmens gehören der Betrieb von Wasser- und Abwasseranlagen, die Klärschlammbehandlung sowie die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen. Nach mehreren Stationen bei WVE verantwortete Metzger-Jung der Mitteilung zufolge in den vergangenen acht Jahren das Sachgebiet Kanalnetz mit den Abteilungen Netzunterhaltung, Grundstücksentwässerung und Kanalsanierung.

Der gebürtige Pirmasenser ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Heltersberg. Zu seinen neuen Aufgaben gehört die technische, verwaltungsmäßige und kaufmännische Leitung des Tiefbauamtes. Die Neubesetzung an der Spitze des Tiefbauamtes war notwendig geworden, nachdem Hagen Hürter in die freie Wirtschaft gewechselt ist.

Beim Tiefbauamt mit Sitz in der Schützenstraße sind rund 55 Mitarbeiter beschäftigt. Es gliedert sich in die Abteilungen Beitrags- und Gebührenwesen, Straßenbau und Verkehrswesen, Stadtentwässerung inklusive Abwasserbeseitigungsbetrieb sowie Umwelt-, Boden- und Gewässerschutz.