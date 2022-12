Balou ist ein Terrier-Mix und 2012 geboren – also im besten Terrier-Alter, sagt das Pirmasenser Tierheim. Er sei der perfekte Hund für rüstige, schon etwas erfahrene Rentner.

Terrier Balou wird an dieser Stelle schon zum zweiten Mal vorgestellt. Er sei „unser Pechvogel“, sagt das Tierheim-Team. Der Hund war vermittelt worden, die Interessenten kamen aber mit der Augenbehandlung, die er braucht, nicht zurecht. Das Tier ist laut Tierheim „wirklich liebenswert, freundlich, unkompliziert. Er geht gerne spazieren, geht gut an der Leine, streitet nicht und ist einfach nett“. Wegen eines Problems mit den Augen ist er in Behandlung, benötigt Tropfen und eine Augensalbe. „Das ist nicht weiter tragisch“, so das Tierheim. Balou lasse die Behandlung ohne Weiteres über sich ergehen. Auch beim Tierarzt sei er freundlich. Das Tierheim will Interessenten über den aktuellen Stand informieren.

„Balou kam aus schlechter Haltung und hat in seinem Leben nicht wirklich viel gelernt.“ Er sei nicht konsequent stubenrein. Darauf sollten neue Besitzer von Anfang an ein Auge haben. In Balous vorherigem Zuhause sei darauf zu wenig geachtet worden. „Mit der nötigen Erziehung klappt das auf jeden Fall.“

Die Gesellschaft von anderen Hunden brauche Balou nicht, das Team des Tierheims vermutet aber, er könnte sich mit anderen Tieren im neuen Zuhause arrangieren. „Schön wäre, wenn er noch mal die Chance auf ein tolles Zuhause bekommt.“

Kontakt

Tierheim Pirmasens, Telefon 06331 65977, E-Mail anfragen@tierheim-pirmasens.de.