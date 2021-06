Dem Alltagsstress einfach mal davon radeln, idealerweise mit „eingebautem Rückenwind“: In der Touristinformation im Rheinberger-Gebäude können wieder Pedelecs gemietet werden.

In dieser Saison warten laut Mitteilung der Stadtverwaltung acht Tourenräder der Marke Kalkhoff Image auf alle, die Pirmasens und die Region Südwestpfalz rollend entdecken möchten. Demnach muss sich vor den sieben Pirmasenser Hügeln niemand mehr fürchten, denn wenn die Kraft in den Beinen nachlässt, kann der eingebaute Elektromotor zugeschaltet werden. Der Akku ermöglicht laut Stadt Touren bis 100 Kilometer Reichweite.

Zum ersten Mal können in dieser Saison auch zwei E-Mountainbikes ausgeliehen werden. Das vollgefederte Focus Jam HT Plus mit Zusatzakku ist der Verwaltung zufolge ideal, um damit den Mountainbikepark Pfälzerwald mit seinem ausgeschilderten Streckennetz zu erkunden. Die Pirmasenser Tour Nr. 20 beginnt direkt am Eisweiher (Parkplatz Landauer Straße, www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de).

Die Mietpreise für die Pedelecs bleiben laut Stadt in diesem Jahr unverändert bei 9,50 Euro für den halben und 19 Euro für den ganzen Tag (vier oder acht Stunden). Die E-Mountainbikes können nur den ganzen Tag gemietet werden. Der Preis liegt bei 29 Euro. Eine frühzeitige Reservierung der Räder unter Telefon 06331/2394321 oder per E-Mail an tourismus@pirmasens.de wird dringend empfohlen. Weitere Informationen unter: pirmasens.de/tourismus/rad-fahren/e-bike.