Paul Germann macht Abitur am Technischen Gymnasium in Kaiserslautern. Im Spontaninterview mit Tanja Daub erzählt er, warum er sich schon früh für Bautechnik interessiert hat.

Hallo! Verraten Sie mir mal kurz etwas über sich?

Ich bin Paul Germann und komme aus Rodalben.

Was machen Sie heute? Haben Sie frei?

Ich bin sozusagen freigestellt. Von der Schule. Übernächste Woche habe ich meine Abiturprüfungen.

So spät?

Ja, bei uns ist das so. Ich gehe zur Berufsbildenden Schule in Kaiserslautern. Am Technischen Gymnasium ist es ein bisschen später als an den allgemeinbildenden Gymnasien. Bei uns war das mit den Leistungskursen auch anders. Wir hatten die Auswahl zwischen Bautechnik und Umwelttechnik.

Da kann man sich schon auf das einstellen, was man später machen möchte.

Ja, genau! Das war für mich optimal.

Welchen Kurs haben Sie gewählt?

Ich bin zuerst gewechselt. Von der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler nach Kaiserslautern. Ich wollte da nicht das allgemeine Abi machen, weil ich schon von vornherein gewusst habe, dass es für mich in Richtung Bau geht. Durch unsere Firma, das Stuckateurgeschäft Germann in Rodalben, habe ich da schon etwas mitbekommen. Das würde ich lieber machen als etwas Anderes.

Wie sehen die Prüfungen an Ihrer Schule aus?

Das sind ganz normale Abiturprüfungen. Nächste Woche habe ich Biologie, dann kommen Englisch und Bautechnik. Dann kommen noch die mündlichen Prüfungen, die sind aber einen Monat später.

Was sind so die gängigen Fragen, die man in Bautechnik beantworten muss?

Zum Beispiel Wärmeschutz – mit der Dämmung und so. Was man beachten muss, damit es keinen Tauwasserausfall gibt. Also dass sich kein Tauwasser im Mauerwerk bildet. Oder bei den Fundamenten unter dem Haus – was man beim Beton beachten muss. Oder die Statik von Trägern in der Wand.

Das bringt Ihnen auch viel für die spätere Praxis!

Ja genau! Ich habe jetzt auch ein Bewerbungsgespräch in Kaiserslautern. Bei einem Bauingenieur-Büro.

Die suchen wahrscheinlich auch händeringend gute Leute ...

Ja, die Nachfrage ist groß.