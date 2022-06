„Wir werden das Projekt Neufferpark von unserer Seite aus nicht weiter verfolgen“, hat der Pirmasenser Unternehmer Bernd Hummel am Donnerstag überraschend mitgeteilt. Das Konzept, Renovierung der maroden Villa inmitten des Parks, Bau eines Parkhauses auf dem bereits bestehenden Parkplatzareal und der Bau einiger Wohnungen am Rande des Parks, sei von der Stadtspitze und zunächst auch bei allen Parteien auf positive Resonanz gestoßen. Und er sei sich auch sicher, so Hummel, dass er im Stadtrat eine Mehrheit für sein Konzept gefunden hätte – und dennoch: In der Öffentlichkeit sei falsch und irreführend über seine Ideen berichtet worden, so dass ein falscher Eindruck entstanden sei. Daraufhin sei das Konzept bei den Grünen und in Teilen der SPD auf Widerstand und Skepsis gestoßen. „Meine Projekte können aber nur gelingen“, so Hummel, „wenn ich ohne Störungen von Außen arbeiten kann. Ich verdiene mein Geld mit Schuhen nicht mit dem Bauen. Ich investiere in ein Projekt, wenn es mich reizt.“ Wenn ihm aber Knüppel in den Weg geworfen werden, fehle im die Motivation, bedauert Hummel, diesen Schritt nun gehen zu müssen.