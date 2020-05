Fehlendes Augenmaß der Krankenhaus-Ärzte oder die korrekte Einhaltung der für alle Krankenhäuser geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung: Heinz Aumüller aus Münchweiler hat seinem Ärger über das Pirmasenser Krankenhaus in einem Brief an die RHEINPFALZ Luft gemacht.

„Am Donnerstag, 2. April, stellte ich bei mir einen Leistenbruch mit Austreten des Darmes fest“, erzählt er. Deswegen wollte er in der chirurgischen Abteilung des Pirmasenser Krankenhauses einen Untersuchungstermin vereinbaren. „Dort hieß es, man könne aufgrund der Corona-Krise keine Termine vergeben, ich solle mich am Jahresende nochmal melden“, sagt Aumüller. Das habe ihn sehr erstaunt. Er war bei einer vorherigen Operation mit den Ärzten in Pirmasens sehr zufrieden gewesen. „Deshalb habe ich mich auch dorthin gewandt“, sagt er.

Den Ärzten in Rodalben dankbar

Da die Untersuchung seiner Meinung nach nicht anstehen konnte, rief er im Krankenhaus Rodalben an. Dort erhielt er am darauffolgenden Freitag einen Untersuchungstermin. Schon am Montag, 6. April, wurde der Leistenbruch operiert. „Ist so etwas im Stadtkrankenhaus überfordernd?“, fragt Aumüller in seinem Brief. Er selbst sei Zahnarzt. Deshalb sei ihm bewusst gewesen, dass der Leistenbruch keine große Sache sein würde, betont er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nach seiner Einschätzung hätte die minimal-invasive Operation möglicherweise sogar ambulant durchgeführt werden können. „In Rodalben bin ich einen Tag geblieben, selbst das wäre nicht nötig gewesen“, meint er im Rückblick. Er sei den Ärzten in Rodalben auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie ihn so schnell operiert hätten und er nun keine Schmerzen mehr habe.

Das Städtische Krankenhaus Pirmasens wollte zu diesem Fall keine Stellung nehmen.