Wenn Gabriele Hemmer Mitte Oktober nach Westafrika fliegt, dann führt sie das Lebenswerk ihres Vaters fort. Die Familie Hemmer hat großen Anteil daran, dass in einem Dorf in Togo das Leben in den vergangenen Jahrzehnten besser geworden ist.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause reist die Pirmasenserin Gabriele Hemmer Mitte Oktober wieder in das Dorf Gbalavé im westafrikanischen Togo, um mit einem Patenschaftsprojekt bedürftigen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Seit über 30 Jahren engagiert sich Hemmer für die in Togo lebenden Menschen. Unter Schirmherrschaft der Togofreunde Jockgrim, wo Hemmer im Vorstand sitzt, ist sie für das Patenschaftsprojekt zuständig, bei dem rund 40 Kinder mit Schulkleidung, Arbeitsmaterialien und Schulgeld unterstützt werden.

1996 wurde der Verein der Togofreunde gegründet, dem mittlerweile mehrere Pirmasenser angehören. Seitdem liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in Gbalavé, einem Dorf, das rund 130 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Lomé liegt. Dort hat der Verein unter anderem eine Sozialstation, ein Ausbildungszentrum für Schneider, Maurer, Schreiner, Elektriker und Frisöre und mehrere Schulen aufgebaut. Seit 2012 gibt es außerdem das Patenschaftsprojekt, für das Hemmer hauptsächlich zuständig ist.

Oft sind es Waisenkinder, die Hilfe benötigen

„55 Euro braucht es, damit ein Kind für ein Jahr zur Schule gehen kann“, erklärt Hemmer. Sobald die 67-Jährige Mitte Oktober in Togo ist, kümmert sie sich mit Hilfe der Spenden um die Beschaffung von Schuluniform und Materialien wie Hefte, Stifte und Bücher. Die gibt sie dann an die Schüler einer Realschule weiter, die Hemmer schon mehrere Male besucht hat. Auf die mittellosen Kinder wird Hemmer von den Dorfältesten hingewiesen. Oft seien es beispielsweise Waisenkinder, die Hilfe benötigen. Unterstützt wird Hemmer in Togo von weiteren Vorstandsmitgliedern, die etwa zur gleichen Zeit nach Gbalavé kommen, um nach den Menschen vor Ort zu sehen und zu erfahren, was sich in der Region seit dem letzten Besuch getan hat.

„Mittlerweile haben wir beispielsweise im Ausbildungszentrum Strom und müssen nicht mehr mit einem Aggregat arbeiten“, erzählt Hemmer. Ende Oktober steht im Ausbildungszentrum auch die Diplomübergabe an. Dort erhalten die Ausgebildeten als Abschlussgeschenk das Handwerkszeug für ihren erlernten Beruf, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Da das Ausbildungszentrum offiziell anerkannt ist, werde es zudem vom Staat unterstützt – beispielsweise durch die Finanzierung von Lehrern.

Hilfe zur Selbsthilfe

„Ich will den Menschen vor Ort die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen“, sagt Hemmer. Gerade deshalb sei es wichtig, dass die Kinder zur Schule gehen können oder im Ausbildungszentrum einen Beruf erlernen, um sich selbst und das Land voranzubringen. 1986 war Hemmer erstmals in Togo, damals noch mit ihrem Vater Emil, der schon lange die Menschen vor Ort unterstützte. Er half unter anderem dabei, Brunnen zu bauen, um die Bevölkerung mit frischem Wasser zu versorgen und eine Sozialstation zu errichten, in der Frauen unter fachkundiger Betreuung ihre Kinder gebären und Kranke medizinisch versorgt werden können. „Es war das Lebenswerk meines Vaters“, sagt Hemmer.

Wer helfen will, müsse nicht direkt eine ganze Patenschaft für 55 Euro übernehmen. „Wir sind für alle Spenden dankbar, egal in welcher Höhe“, sagt Hemmer. Wer das Projekt unterstützt, erhält von Hemmer ein Foto mit den Kindern der Realschule. „Manchmal schreiben die Kinder auch einen Brief“, sagt Hemmer.

Info

Unter dem Stichwort „Patenschaften Gaga“ kann für das Projekt der Togofreunde Jockgrim gespendet werden. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.togoverein-jockgrim.de.

IBAN Sparkasse Germersheim-Kandel: DE34 5485 0010 0006 0042 38

IBAN VR Bank Südpfalz: DE39 5486 2500 0007 1314 45