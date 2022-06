Seit einem Jahr erinnern in der Blockbergstraße Pirmasens offene Stellen im Gehweg an die Verlegearbeiten für Glasfaserkabel. Die Stadt geht jetzt gegen die Baufirma vor.

Anna Kuhn, die seit Kurzem in Pirmasens wohnt, will Kindern in ihrem Heimatland Burkina Faso eine ordentliche Schulbildung ermöglichen. Deshalb vermittelt sie Patenschaften.

Die Zweibrücker genießen den Rummel: Der Samstag brachte dem Turnerjahrmarkt der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken den größten Besucherandrang seit 20 Jahren. Und Wolfgang Ohler erinnert sich in seiner Kolumne „Do bische platt“ wie’s früher dort war.

Von der Flucht seiner Familie aus Zweibrücken ins fränkische Jura, wo man nicht begeistert von den Fremden war, berichtet Karl-Heinz Stauter in unserer Serie Kriegserinnerungen.

Mit dem Wohnmobil dem Trubel entfliehen: Der Wohnmobilstellplatz in Hornbach lockt Camper von überall her, erfährt der RHEINPFALZ-Mitarbeiter Marco Wille bei einem Rundgang.

Ein Mammutprogramm hatte der Gemeinderat Knopp-Labach zu bewältigen: Es ging um Digitalisierung, Urnengräber, Renovierungen und einen Solarpark.

Ein voller Erfolg war der erste Feuerwehrmarsch in Schweix. Mehr als 600 Wanderer erkundeten die deutsch-französische Grenzregion.

Friedlich und ausgelassen wurde in Münchweiler Kienholzfest gefeiert. Die Security hatte an den drei Festtagen nichts zu tun.