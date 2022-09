Frischer Wind kann nicht schaden

Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen, heißt es im Volksmund. Und wie so oft liegt der Volksmund nicht ganz verkehrt. Vor einer Woche war ich mit einer Delegation zu Besuch in der französischen Partnerstadt Poissy. Dort gibt es Probleme, von denen Pirmasens nur träumen kann: Etwa eine Wohnraumverdichtung, weil so viele Neubürger kommen. Drei Tage vor Ort erlauben trotz der vielen Eindrücke sicher keine vollumfassende Analyse, aber ein paar Fragen sollten erlaubt sein.

Wie steht es um die Partnerschaft zwischen Poissy und Pirmasens abseits der offiziellen Anlässe? Wann waren zuletzt Bürger der zwei Städte privat miteinander Kontakt? Wie sieht der Austausch zwischen den Vereinen aus? Wann fährt wieder eine Pirmasenser Schulklasse in die Kleinstadt im Speckgürtel von Paris? Ich vermute, da ist an der einen oder anderen Stelle noch etwas Luft nach oben. Die Verantwortlichen haben das erkannt. Es ist wünschenswert, dass die Partnerschaft frischen Wind erhält – abseits offizieller Treffen.

Zweifelsohne, der Empfang in Poissy war herzlich. Die neue Bürgermeisterin Sandrine Berno Dos Santos war eine perfekte Gastgeberin. Die Pirmasenser Delegation hatte keinen Grund zu klagen. Ganz im Gegenteil. Erstaunt hat mich aber, wie wenige Pirmasenser Französisch sprechen. Es war gut, dass zwei Dolmetscher zur Reisegruppe gehört haben, denn auf der anderen Seite sieht es nicht besser aus. Die Vertreter Poissys beherrschen außer ein paar höflichen Worten kaum die deutsche Sprache. Sonderlich förderlich für den Austausch ist das sicherlich nicht. Pirmasens liegt nur wenige Kilometer von Frankreich entfernt. Schade, dass die Sprache von Molière und Montesquieu hier nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Warum so überheblich?

Apropos Sprache. Die kann bekanntermaßen schnell verräterisch sein. Im Privaten ist das meist kein Beinbruch. Wer aber ein öffentliches Amt bekleidet, ist gut beraten, nachzudenken, bevor er sich (öffentlich) äußert.

Warum ich das hier schreibe? Weil mich eine Aussage des Beigeordneten Denis Clauer (CDU) nachhaltig irritiert hat. Vor ein paar Tagen war Grenadiermarkt in Pirmasens. Fester Bestandteil der Veranstaltung ist der zweitägige Krämermarkt. Nach dem ersten Tag hatte die RHEINPFALZ über Kritik daran berichtet. Sowohl Händler als auch Besucher ärgerten sich darüber, dass es dort dieses Jahr so viele Händler mit (billigen) Klamotten gab.

Der Bericht „Krämermarkt: Besucher und Händler sind frustriert und verärgert“ stieß bei den Lesern der RHEINPFALZ auf ein überdurchschnittliches Interesse. Das lässt sich unter anderem anhand der Zugriffszahlen im Internet belegen. An dieser Stelle plaudere ich kurz aus dem Redaktions-Nähkästchen: Bei Facebook erreichte der entsprechende Post eine Reichweite deutlich jenseits der 10.000er-Marke und löste über 300 Kommentare in unterschiedlichen Facebookgruppen und auf der Seite der RHEINPFALZ aus. Auf der Homepage der Pirmasenser Lokalausgabe der RHEINPFALZ gehört der Artikel zu den Texten, die in den vergangenen vier Wochen stark überdurchschnittlich gelesen wurden. Sowohl was die Anzahl der Menschen angeht, die den Beitrag angeklickt haben als auch, was die Lesedauer angeht. Mitnichten wurde also nur die Überschrift gelesen, was bei Online-Kommentaren bisweilen ein Problem ist.

Nachdem wir gemerkt haben, wie wichtig dieses Thema offenbar für viele Pirmasenserinnen und Pirmasenser ist, haben wir beim zuständigen Dezernenten Denis Clauer nachgefragt, wie er die Lage beurteilt und was er zur Kritik sagt. Dabei ließ er unter anderem den Satz fallen, dass die, die nun in den sozialen Medien über die Stadt und den Krämermarkt herfallen, seiner Ansicht nach, ohnehin meist „die üblichen Verdächtigen“ seien.

Also kein Grund zur Panik? Die üblichen Verdächtigen? Mit Verlaub, Herr Clauer, wer sind diese von Ihnen als „übliche Verdächtige“ identifizierte Personen? Es sind doch Bürger der Stadt Pirmasens, die ein Anrecht darauf haben, ernst genommen zu werden. Zumindest, wenn sie ihre Kritik sachlich und begründet vortragen. Die Stadtspitze mag sich an dieser Stelle doch mal selbstkritisch fragen, welches Bild sie in der Öffentlichkeit abgibt, wenn ein Beigeordneter so auftritt. Wem dazu Adjektive wie arrogant oder überheblich einfallen, dem ist nur schwer zu widersprechen. Bisweilen würden etwas mehr Seriosität und etwas weniger Hemdsärmeligkeit nicht schaden.