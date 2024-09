Ein Parksong Spezial findet am Freitag, 13. September, 20 Uhr im Pirmasenser Begegnungszentrum Mittendrin (Hauptstraße 80) statt.

Der kleine Ableger der beliebten Konzertreihe Parksong startet mit 2 of Us und In the Mood in seine 13. Auflage. Im Gegensatz zur Mutterveranstaltung legt Veranstalter Klaus Reiter Wert darauf, dass Spezial in einem konzertanten Rahmen stattfindet. Bei 2 of Us agieren Sängerin Steffi Empel und Reiter selbst an der Akustikgitarre. Im Gegensatz zum normalen Programm mit Songs aus den 60er und 70er Jahren wird im Mittendrin Elvis Presley gehuldigt. Auf der Songliste stehen neben Balladen wie „Love Me Tender“ auch Rock’n’Roll der Marke „Hound Dog“. Das erst im vergangenen Jahr gegründete Akustik-Trio In the Mood hingegen spielt selten gecoverte Stücke aus den Genres Rock und Pop wie „Cruisin“ (Smokey Robinson) und das Spiritual „Wade in the Water“. Aber auch Hits wie Lady Gagas „Poker Face“ werden zu hören sein. Zur Band gehören die junge Sängerin Sarah Fremgen, der erfahrene Pianist und Sänger Stefan Müller, sowie abermals Klaus Reiter an der Gitarre. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.