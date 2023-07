Mit dem längst in Frankreich lebenden Pirmasenser Musiker Thomas Göller und der Homburger Formation Besaits spielen am 7. Juli alte Bekannte in der Schuhstadt.

Die französisch-deutsche Formation Pléiade um den aus Pirmasens stammenden Musiker Thomas Göller und das Homburger Akustik-Trio Besaits sind die Gäste der 26. Auflage der Reihe Parksong Spezial am Freitag, 7. Juli. Sie spielen im Begegnungszentrum „Mittendrin“ in Pirmasens.

Thomas Göller wollte mit seinem Trio schon im März 2020 bei Organisator Klaus Reiter auftreten. Die Pandemie verhinderte das. Nun kommt der Pirmasenser Sänger und Gitarrist, der seit 1999 in der Normandie lebt, aber doch: zusammen mit seiner Frau Manuela am Gesang und dem Akkordeonisten Pierre Boyer. Angekündigt sind in erster Linie eigene Stücke aus Göllers Feder, die beispielsweise die Schönheit der Natur seiner pfälzischen Heimat beschreiben. Im Repertoire finden sich deutsch- und französischsprachige Lieder sowie Instrumentalstücke.

Früher war er bei Top Formation

Göller ist seit seinem 21. Lebensjahr Profimusiker und war in den 80er- und 90er-Jahren mit der Gruppe Top Formation unterwegs. Unter den Weggefährten aus der Region waren Ralf Bender, Dieter Geisinger, Jürgen Zapp und Donovan Aston.

Den zweiten Teil des Abends bestreitet das Akustik-Trio Besaits, das bereits seit neun Jahren existiert und schon zum zweiten Mal an Parksong Spezial teilnimmt. Auch von der Akustiksession Parksong in Kuchems Brauhaus her ist die Formation den Fans ein Begriff.

Konzert- und Westerngitarre spielen zusammen

Die Gruppe aus Homburg im Saarland ist besetzt mit Beate Bosle (Gesang), Stefan Buhl (Gesang, Gitarre) und Hans-Josef Daubaris (Gesang, Gitarre). „Zusammengerechnet bringt es das Trio auf mehr als 80 Jahre Bühnenerfahrung“, formuliert Klaus Reiter in seiner Ankündigung. Auf der Setliste stehen Rock- und Pop-Klassiker von den Beatles, Queen und den Eurythmics, aber auch Deutschsprachiges von BAP, Heinz-Rudolf Kunze und Herbert Grönemeyer.

Die Songs werden, so die Band, allerdings nicht einfach kopiert, sondern auf eigenwillige Art interpretiert. Ein besonderes Hörerlebnis biete das Zusammenspiel von Konzert- und Westerngitarre gepaart mit mehrstimmigem Gesang.

Nächster Termin steht fest

Parksong Spezial gilt als „kleiner Ableger“ der monatlichen Akustiksessions von Parksong. Das Format feierte 2014 im Kulturcafé „Pünktchen & Anton“ Premiere. Nach der Schließung dieser Spielstätte ist Organisator Klaus Reiter 2019 ins Begegnungszentrum „Mittendrin“ in der Hauptstraße 80 umgezogen. Die Konzerte finden einmal im Quartal statt und beginnen jeweils um 20 Uhr. Die 27. Auflage steigt am Freitag, 22. September.

Besucher müssen keinen Eintritt zahlen, allerdings wird um einen freiwilligen Obolus für die Musiker gebeten.

Info

Bands und Musiker, die teilnehmen möchten, können unter 06331 803008 und 0176 96356877 sowie per E-Mail an klaus.reiter@parksong.de mit dem Organisator Kontakt aufnehmen.