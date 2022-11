Die Pirmasenser Konzertreihe Parksong geht in ihre 135. Auflage. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, spielen The Rocking Tones, die 2nd Bridge Bluesband und James Bootcut in Kuchems Brauhaus.

Das Pirmasenser Quintett The Rocking Tones wurde 2016 gegründet. Seit der Umbesetzung 2019, als Leadsänger und Gitarrist Patric Schwab zur Band stieß, sind die rockenden Töne in der heimischen Musikszene sehr aktiv. Die Formation bietet ein breites Repertoire für nahezu jeden Geschmack. Neben Schwab haben Markus Semmet (Gitarre, Gesang), Rüdiger Blügel (Bass, Gesang), Dirk Buchmann (Schlagzeug) und Thomas Kunz (Saxofon) Rockklassiker der Marke „Wonderwall“ (Oasis), „Wonderful Tonight“ (Eric Clapton), „Aff un zo“ (Bap), aber auch Evergreens wie „Fly Me to the Moon“ oder „New York, New York“ auf ihrer Setlist.

Der Pirmasenser Daniel Tretter, war früher mit der Gruppe Hard to Swallow (Progressive Rock/Crossover) zugange. Er ist seit 2005 musikalisch aktiv, verbrachte die letzten zehn Jahre in Bayern, ist nun in seine Heimat zurückgekehrt und nun unter dem Künstlernamen James Bootcut aktiv. Der Sänger und Gitarrist komponiert Lieder in deutscher und englischer Sprache, stilistisch ist er als Singer-Songwriter einzuordnen. Bootcut trat vor allem in Clubs, Kneipen, kleineren Festivals bei Geburtstagen und Hochzeiten auf. 2020 veröffentlichte er die EP „Wann kommt der Tag“.

Rolf Lehberger (Gesang), Andi Rumpf (Gitarre), Helmut Duden (Bass) und Marc Kambach (Schlagzeug) garnieren ihren Blues mit deutschen Texten, mal witzig-ironisch, mal nachdenklich. Auf dem Songzettel der 2nd Bridge Blues Band aus Zweibrücken stehen eingedeutschte Genre-Klassiker und Eigenkompositionen. Dies verspricht beste Unterhaltung. Einen sogenannten Lockdown-Blues haben die Routiniers nicht geschrieben, und so soll es auch bleiben. Die Band hat bisher die CDs „Alte Krieger“ (2004), „Bleib’ im Bett“ (2013) und „Genervt“ (2016) veröffentlicht.

Info

Der Eintritt ist frei. Spenden werden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. Wer aktiv teilnehmen möchte, meldet sich unter Telefon 06331 803008, 0176 96356877, oder E-Mail klausreiter1877@googlemail.com. Infos: parksong.de.