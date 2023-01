Beim 137. Parksong am 26. Januar. 19. Uhr, in Kuchems Brauhaus treten nur Solisten auf: Markus Eisel, Wolfgang Matheis und Klaus Reiter geben sich die Klinke in die Hand.

Aushängeschild des 137. Parksong ist Markus Eisel. Der seit vier Dekaden aktive Sänger ist bei den Deutsch-Rockern Saftwerk aktiv. „Eine gewohnt leidenschaftliche Darbietung mit Songs von Rio Reiser, Bap, Sportfreunde Stiller, Grönemeyer und Maffay inklusive Piano-Begleitung meinerseits“, will der Dahner spielen.

An den letzten Parksong-Auftritt im Februar 2019 kann er sich noch gut erinnern: „Ich habe zusammen mit Klaus Reiter das schöne Lied „Streets of London“ interpretiert, und Luise Ehrmanntraut (Fürbass) hat mir supergut gefallen. Zudem freue ich mich auf ein Wiedersehen mit meinem ehemaligen Parkbrauerei-Arbeitskollegen Wolfgang Kuchem“, so Eisel. „Die nächsten Auftritte sind am 8. Februar mit Sascha Kleinophorst in Landauer Gloria-Kulturpalast und am 16. Februar mit Saftwerk in Annweiler“, fährt er fort. „Mit Saftwerk läufts sehr gut, wir spielen deutschlandweit und in Österreich. Allein von Mai bis September 2022 bekamen wir 200 Konzertanfragen. Im Herbst steht zum 25-jährigen Bestehen eine große Gala mit einigen Überraschungen an“, erzählt die Frohnatur.

Classicrock der 70er

Wolfgang Matheis ist seit 1981 als Musiker aktiv. Der gebürtiger Rodalber spielte bereits den Bass bei regionalen Bands wie Voltage, Zeitlos, Justice und Liquid Chrome. Aktuell ist er in der Oldie-Band To Remember zugange. Sein Programm ist geprägt von Classicrock der Marke Pink Floyd, Lynyrd Skynyrd, Brian Adams, Creedence Clearwater Revival, Sweet und Slade.

Parksong-Organisator Klaus Reiter frönt dem Werk deutscher Liedermacher wie Hannes Wader, Reinhard Mey, Konstantin Wecker und Klaus Hoffmann. Doch auch den US-Singer-Songwritern gilt seine Bewunderung. Bewusst verzichtet er auf sattsam bekannte Hits und will eher unbekanntere Perlen wie Bob Dylans „The Times They Are A-Changing“, This Old Guitar“ (John Denver) oder „Kathy’s Song“ (Paul Simon) spielen. Doch auch Klassiker wie „Walking In Memphis“ (Marc Cohn) stehen auf dem Songzettel. Der Eintritt ist frei, es wird für einen gemeinnützigen Zweck gesammelt.