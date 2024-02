Die Pirmasenser Konzertreihe Parksong präsentiert am 29. Februar, 19.30 Uhr, bei ihrer 147. Ausgabe die Storytellers, Sascha unplugged sowie das Duo Pina Colada in Kuchems Brauhaus.

Das spielfreudige südwestpfälzische Sextett The Storytellers agierte schon mehrmals beim Parksong und wird einmal mehr seine spezielle Mixtur von selten gespieltem Singer-Songwriter-Material, klassischer Country-Musik Bluesrock und Folk spielen. Auf der Songliste der Geschichtenerzähler befinden sich viele Lieder, die kaum von anderen Coverbands interpretiert werden.

Die Musiker picken sich regelmäßig Genreperlen wie „The Bullet“ (Devil Makes Three), „The Ghost of Tom Joad“ (Bruce Springsteen) oder „Long Haired Country Boy“ (Charles Daniels Band) heraus und geben sie authentisch wieder. Zur Band gehören Karina Helfrich (Gesang), Mike Carter (Gitarre, Banjo), Michael Schwarz (Bass) und Mark Kambach (Schlagzeug) , Philip Freyer (Geige) und Andy Rumpf (Gitarre).

Sascha Unplugged

Sascha Mangold ist in Pirmasens vor allem von seinen Zeiten mit More than Talking bekannt. Der aus Waldfischbach stammende Sänger und Gitarrist orientierte sich späterhin Richtung Südpfalz. Inzwischen ist Mangold hauptsächlich als Solist unterwegs und ließ sich von Organisator Klaus Reiter nicht lange bitten, beim Parksong mitzuwirken. Sascha Unplugged, wie er sich mittlerweile nennt, präsentiert handgemachte Rock- und Popmusik von den 60er-Jahren bis heute.

Pina Colada

Der ursprünglich aus Lemberg stammende Andreas Puster ist als Musiker unserer Region bekannt, da er in namhaften Bands aktiv war. Der Pianist und Organist lebt heute im Saarland und spielt seit vielen Jahren als Profimusiker mit seinem Duo Pina Colada bei Partys und Galas in ganz Deutschland sowie im benachbarten Ausland. An seiner Seite steht mit Nicole Friedrich eine erfahrene und agile saarländische Sängerin. Im Programm hat das Duo Hits wie „I Wish“ (Stevie Wonder), „Every Breath You Take“ (Sting) und „Get Here“ (Oleta Adams).

Info

Der Eintritt ist frei (Hutsammlung). Es wird um Platzreservierung unter Telefon 06331 213894 gebeten. Info: parksong.de.