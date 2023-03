Seit dem Neustart im September 2022 ist die Konzertreihe Parksong erfolgreicher denn je. Nun geht’ s mit dem Ableger Parksong Spezial am 17. März, 20 Uhr, weiter.

Mit einem etwas anderen Konzept als der große Bruder kommt das einmal pro Quartal stattfindende Parksong Spezial im Begegnungszentrum Mittendrin am Freitag, 17. März, daher. Nicht drei, sondern nur zwei Formationen oder Einzelkünstler treten dort auf. Wichtiger Unterschied ist die eindeutig konzertante Atmosphäre im relativ kleinen Pirmasenser Begegnungszentrum.

Hier werden Cadence & Cascade und More than a Language ihr Pirmasenser Live-Debüt geben. Hinter erstgenanntem Duo stehen Birgit Rehse (Gesang, Gitarre) aus Alzey und Gerd Weyhing (Gesang, Gitarre) aus Rinnthal (Südliche Weinstraße). Rehse, die früher in Niedersachsen lebte, war dort über viele Jahre in der Tanz- und Unterhaltungsbranche musikalisch unterwegs sowie Mitglied in diversen angesagten Bands. Inzwischen ist sie auch als Solokünstlerin unterwegs. Weyhing kommt aus dem Progressive Rock, hat früher Konzeptalben produziert und wildert im Genre Ambient. Die gemeinsame Liebe der Duopartner gilt dem italienischen und britischen Prog-Rock.

Spannende Songliste

Mit More than a Language wird es mehrsprachig. Regina Degado aus Karlsruhe ist Berufsmusikerin und Instrumentalpädagogin. Sie spielt Klavier, Geige und Saxofon und ist mit ihrer Band Marenka, einigen anderen Bands, aber auch als Solistin hauptsächlich in Süddeutschland unterwegs. Sie hat Jazz- und Popularmusik studiert, schreibt eigene Lieder in deutscher Sprache und fühlt sich in den Segmenten Latin, Pop, Soul und Chanson und Klassik zu Hause. Als musikalischer Begleiter wird Parksong-Organisator Klaus Reiter (Gesang und Gitarre) agieren. Beide werden Songs in deutscher, englischer, spanischer und französischer Sprache präsentieren. Die Mischung: Von Jimi Hendrix geht’s über Klaus Hoffmann bis hin zu Nancy Sinatra und Zaz.

Info

Der Eintritt ist frei, Hutsammlung. Mehr zu den Musikern auf reginadegado.de, marenka.eu und parksong.de.