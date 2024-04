Wer öfter im Krankenhaus zu tun hat oder dort jemanden besucht, kennt das Problem: Es ist zuweilen schwer, einen Parkplatz zu finden. Das Krankenhaus arbeitet an Lösungen. Ob das Parken kostenlos bleibt, ist ungewiss.

Wie Pflegedirektor Bernd Henner im RHEINPFALZ-Gespräch berichtet, arbeitet die Klinik gerade mit externer Unterstützung an einem Parkplatzkonzept für das Krankenhaus. Hintergrund seien der angekündigte Anbau und die Sanierung des Altbaus. Man prüfe dabei auch den Bau eines Parkhauses, sagte Henner. „Die Parkraumnot ist schon da.“ Es gebe Gespräche mit der Stadt über Flächen in der Nachbarschaft des Krankenhauses, die als Parkraum infrage kommen. Wie berichtet, soll aus dem aktuell 399-Betten-Krankenhaus ein Haus mit 565 Betten werden. Das bringe natürlich auch mehr Bedarf an Parkplätzen mit sich, so Henner. „Wir sind ein wachsendes Unternehmen“, sagt der Pflegedirektor. Aktuell zähle man knapp 1600 Mitarbeiter, davon 1200 in Pirmasens, der Rest am Standort Rodalben.

Mitarbeiter wollen maximal 350 Meter laufen

Parkplätze spielten auch bei der Zufriedenheit der Mitarbeiter eine Rolle. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Mitarbeiter − nicht speziell die des Krankenhauses, sondern generell − nicht weiter als 350 Meter bis zum Arbeitsplatz laufen wollten. Das könne man aktuell nicht immer gewährleisten.

Laut Henner steht auch auf dem Prüfstand, ob man weiterhin kostenlos am Krankenhaus parken kann. „Wir sind eine von wenigen Kliniken im Umkreis, die überhaupt kostenlose Parkplätze anbieten“, sagt er. Wie die Parkraumbewirtschaftung künftig aussehen wird, stehe noch nicht fest, das hänge vom Gesamtkonzept ab.

Derzeit 660 Parkplätze

Wie das städtische Krankenhaus auf Nachfrage mitteilt, gibt es auf dem gesamten Klinikareal aktuell rund 660 Parkplätze: „Hiervon sind rund 300 Parkplätze auf unserem Mitarbeiterparkplatz nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen. Der Parkplatz befindet sich im Wirtschaftshof hinter dem Krankenhaus im Bereich des Pettenkofer Damms. Die Ein- und Ausfahrt wird mittels einer Schrankenanlage gesteuert. Unsere Mitarbeiter können mit Ihrem Zugangschip die Schranken öffnen.“

Der Parkplatz an der Ecke Pettenkofer-/Lemberger Straße sei ein ausgewiesener Besucherparkplatz mit rund 92 Parkplätzen. „Oberhalb des Plub (gegenüber von Peter Kaiser) befindet sich ein weiterer Parkplatz mit rund 120 Parkplätzen, der von Patienten/Besuchern und Mitarbeitern genutzt wird“, heißt es aus dem Krankenhaus. „Die restlichen Parkplätze teilen sich in viele kleinere Parkbereiche auf unserem Areal auf. Diese werden vorrangig auch von Patienten und Besuchern belegt.“

Darüber hinaus gebe es zahlreiche „fußläufig gut zu erreichende“ Parkflächen an Straßen im nahen Umkreis des Krankenhauses, etwa in der unteren Hohenzollernstraße, der Landauer Straße, Charlottenstraße und Wildstraße, teilt die Klinikverwaltung mit.