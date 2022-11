Der Stadtrat genehmigte am Montag eine Erhöhung der Parkgebühren um 33 Prozent. Die Stunde kostet nun stolze 1,60 Euro statt der bisherigen 1,20 Euro. Schuld daran ist ein neues Umsatzsteuergesetz. Der Stadtsäckel wird von der Erhöhung kaum etwas sehen.

Parken sei in Pirmasens bisher immer deutlich billiger als in den Nachbarstädten gewesen, betont Bürgermeister Michael Maas. Wann zum letzten Mal die Parkgebühren angehoben wurden, konnte der Bürgermeister in der Stadtratssitzung gar nicht sagen, so weit hinten in der Vergangenheit müsse das liegen. Die Stadt Pirmasens wäre auch nicht von alleine auf die Idee für eine Erhöhung gekommen. Der Bundesgesetzgeber hat jetzt die Verteuerung erzwungen.

Mit dem neuen Umsatzsteuergesetz, das zum 1. Januar in Kraft tritt, muss die Stadt auf alle Parkplätze, die in Konkurrenz zu einem privaten Anbieter liegen, Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Das sind sehr viele in Pirmasens. Maas schätzt, dass zwei Drittel der Parkplätze davon betroffen sein dürften. Hauptsächlich handelt es sich um die Flächen in der Nähe des Exerzierplatzes und des Parkhauses in der Schäferstraße. Würde die Stadt keine Gebühren erhöhen, müssten rund 12.000 Euro monatlich von den Einnahmen an das Finanzamt abgeführt werden, was sich im Jahr mit 144.000 Euro schmerzlich bemerkbar machen würde.

Eigene Satzung für Parkgebühren beschlossen

Der Stadtrat genehmigte ohne Diskussion bei drei Nein-Stimmen aus der AfD-Fraktion die Erhöhung um zehn Cent pro Viertelstunde auf nunmehr 40 Cent. Gleichzeitig wurde eine Satzung für Parkgebühren beschlossen. Bisher wurden die Parkgebühren über die generelle Haushaltssatzung geregelt, da diese aber wegen des noch fehlenden Haushalts frühestens im April oder gar erst im Mai beschlossen werden kann, müsste auch die Erhöhung so lange warten. Die Stadt müsste dann für die vier oder fünf Monate die Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen, ohne sich den Betrag von den Parkenden holen zu können. In der neuen Satzung steht nun, dass die Höchstparkdauer auf zwei Stunden begrenzt wird. Ausnahmen sind die Luisenstraße und Neufferstraße, wo vier Stunden lang geparkt werden darf. Parkgebühren werden generell von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr erhoben. Für einzelne Straßen können Ausnahmen für bestimmte Zeiträume erlassen werden.

Außerdem geregelt wurde die Gebühr für Wohnmobilstellplätze, die auf zehn Euro für 24 Stunden festgesetzt wird. Elektrofahrzeuge sind für zwei Stunden kostenfrei auf speziell ausgewiesenen Parkplätzen mit Ladestation. Kostenlos bleibt weiterhin die Parkdauer von 15 Minuten, die sogenannte Brötchentaste.