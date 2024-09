Mit viel Geld ist viel möglich. Das gilt auch und vielleicht sogar besonders im Profisport. In der Pirmasenser Partnerstadt Poissy, unweit der französischen Hauptstadt, hat der französische Fußballverein Paris Saint Germain seit kurzem ein Trainingszentrum eingerichtet. Das Motto lautet: nicht kleckern, sondern klotzen.

Mehr Mieteinnahmen, weniger Bestand: Das bilanziert die Pirmasenser Bauhilfe, die weiterhin mit einem hohen Leerstand kämpft. Den will die Geschäftsführung mit Sanierungen beheben. Auch neue Wohnprojekte im Winzler Viertel sind in Planung.

Götz Alsmann, Konstantin Wecker, die 12 Tenöre – das Angebot des Pirmasenser Kulturamts in der neuen Saison kann sich sehen lassen. Es gibt auch Veranstaltungen ohne Eintritt.

16-Jährige dürfen laut Jugendschutzgesetz Bier, Wein und Sekt kaufen und trinken. In Begleitung eines Sorgeberechtigten ist das sogar ab 14 Jahren erlaubt. Das Gesetz steht derzeit auf dem Prüfstand. DIE RHEINPFALZ hat Passanten in der Pirmasenser Fußgängerzone gefragt, wie sie zu dem Thema stehen.Im Dezember 2023 schloss der letzte Supermarkt in Heltersberg. Doch die Versorgungslücke bleibt nicht lange bestehen, bald eröffnet ein neuer Markt. Ein junger Heltersberger spielt dabei eine besondere Rolle.

2022 hatte zweimal das Nachbarhaus der Contwiger Gastwirtschaft Bärmann gebrannt. Nach einem Feuer im März 2024 in Pirmasens wurde ein Mann festgenommen. Er steht nun wegen der drei Brände vor Gericht und bestreitet, sie gelegt zu haben.

Nach fünf Jahren ist Schluss: Das Rote Kreuz hat gekündigt im Zweibrücker Bahnhofsgebäude. Postagentur, Kiosk und Backshop schließen zum 30. November. Gesperrte Toiletten haben auch damit zu tun.

Um Zweibrücker Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren Eltern wohnen können, eine Vollzeitbetreuung in der Rosenstadt zu ermöglichen, planen das Pirmasenser Nardinihaus und die Gewobau einen Neubau. Die Umsetzung wird konkreter.