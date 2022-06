Am Montagvormittag ist eine Frau im Drogeriemarkt „Müller“ in der Pirmasenser Fußgängerzone dabei beobachtet worden, wie sie ein Parfüm im Wert von 73 Euro eingesteckt hat. Nachdem die Frau angesprochen wurde, wollte sie flüchten, wurde aber vor dem Geschäft festgehalten. Die Frau wehrte sich und beleidigte die Angestellten des Drogeriegeschäftes. Mehrere Passanten mischten sich ein. Daraufhin zog ein Begleiter sie weg und beide flüchteten in Richtung „Wölfling“. Bei der Überprüfung des Überwachungsvideos wurde festgestellt, dass auch der Begleiter ein Parfüm im Wert von 96 Euro eingesteckt hatte.

Es liegt eine Personenbeschreibung vor: Die Frau hatte blonde lange Haare, eine kleine Statur und trug ein weißes Oberteil mit schwarzen Hosen. Der Mann trug eine dunkle lange Hose, eine braune Jacke und eine schwarze Kappe. Er hatte eine Tätowierung, wahrscheinlich in Form eines Knochens, an der rechten Hand und hatte ein dickes, blaues Auge auf der rechten Seite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520 0 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.