Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 15.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone 19 Parfümflakons im Wert von insgesamt 1500 Euro gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handelte sich um einen jungen, schlanken Mann mit schwarzem Mund-Nasenschutz aus Stoff. Er hatte dunkle, seitlich sehr kurze Haare mit Seitenscheitel, trug Bluejeans und eine dunkelblaue Kapuzenjacke. Die Kapuze ist weiß umrandet. Er hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Die Polizei bittet um Hinweise.