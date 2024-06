Ein 22-Jähriger war am Montag entsetzt über die Höhe seiner Strafe. Er sei nun im Erwachsenenstrafrecht angekommen, sagte die Richterin dem jungen Mann, der täglich fünf bis acht Gramm Cannabis konsumiert. Sie legte ihm eindringlich einen anderen Lebenswandel nahe.

Das Pirmasenser Amtsgericht hat den jungen Mann wegen Diebstahls, Drogenbesitzes, Fahrens ohne Pflichtversicherung in drei Fällen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt. Er hat aber noch eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten aus anderen Verurteilungen zu verbüßen. Derzeit wartet er auf einen Platz in einer Entziehungsanstalt. „Da geht einiges von meinem Leben weg“, erkannte er in seinem Schlusswort. Dies sprach er, nachdem der Staatsanwalt ein Jahr Haft gefordert hatte.

Dieser hatte am Montag gleich drei Anklagen gegen den 22-Jährigen verlesen: Im Oktober 2023 soll der Mann in der Wittelsbacher Straße in Pirmasens an einem Kleinkraftrad das Schloss entfernt und den Roller gestohlen haben, der einen Wert von 500 Euro hat. Ebenfalls im Oktober soll er in seiner Wohnung eine Konsumeinheit Kokain verwahrt haben. Und er soll in Pirmasens einen E-Scooter gefahren haben, ohne dass für diesen ein Pflichtversicherungsvertrag bestand. Dabei soll er unter dem Einfluss von THC und Kokain-Abbauprodukten gestanden haben. Schließlich soll er im Dezember 2023 in Thaleischweiler-Fröschen einen Audi gefahren haben, obwohl dieser nicht versichert war und er keinen Führerschein besaß. Zudem war das Kennzeichen nicht für diesen Wagen ausgegeben.

Schließlich doch geständig

Der Angeklagte behauptete zunächst, er habe in Pirmasens keinen Roller gestohlen, sondern nur in Germersheim. Die Richterin wies ihn darauf hin, dass am Fahrersitz Blut mit seiner DNA gefunden worden ist. Es gebe auch ein Video. Man könne ein Gutachten einholen, ob er die Person darauf ist, aber das würde teuer. Außerdem habe der Besitzer bei der Polizei angegeben, dass er den Roller nicht verliehen habe. Nachdem der Angeklagte sich mit seinem Verteidiger beraten hatte, räumte er den Diebstahl ein. Die weiteren Tatvorwürfe hatte er sofort zugegeben.

Der 22-Jährige ist nach eigenen Angaben seit Anfang 2023 arbeitslos. Zuvor habe er sich von Job zu Job gehangelt. Eine Ausbildung hat er nicht absolviert. Er konsumiere täglich fünf bis acht Gramm Cannabis und zu feierlichen Anlässen auch Kokain. Mit dem Diebstahl des Rollers habe er seine Drogenabhängigkeit finanzieren wollen, sagte er.

Richterin ermahnt 22-Jährigen: „Sonst sieht es düster aus“

Die Richterin belehrte den Mann: „Sie sind ein Paradebeispiel, warum alle Instanzen sich gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen haben.“ Sie erklärte dem 22-Jährigen weiter: Jetzt sei er im Erwachsenenstrafrecht mit festen Strafrahmen angekommen. Im Jugendstrafrecht habe es mehr Spielraum gegeben zu reagieren. Wenn er nicht geständig gewesen wäre, wäre die Strafe wesentlich höher ausgefallen. Zwar treffe ihn die volle Härte des Gesetzes. „Aber sie haben jetzt die Chance, ihr Leben zu ändern. Bekommen sie es in den Griff, sonst sieht es düster aus“, warnte die Richterin den 22-Jährigen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.