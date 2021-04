Eine Gruppe des Paktes für Pirmasens wurde bei einem bundesweiten Wettbewerb der DAK für besonderes Engagement während der Corona-Pandemie ausgezeichnet. Unter dem Motto „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ haben rund 400 Projekte und Einzelpersonen teilgenommen, so die DAK. Landessieger in der Kategorie Gesundes Leben wurde der Pakt für Pirmasens mit der Eltern-Kind-Gruppe von Zehire Sevilir. Sevilir engagiere sich mit der Gruppe für die Integration von Familien, deren Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe durch kulturelle oder soziale Hintergründe erschwert ist, berichten die Preisrichter. Die Familien werden bei der Ernährung beraten, es wird gemeinsam gegrillt, gekocht und gebacken. „Ich wollte eine Möglichkeit schaffen, alle Familien, ungeachtet deren Herkunft oder sozialen Status, zu unterstützen“, erklärte Zehire Sevilir, Vorsitzende des Ausländerbeirats des Paktes für Pirmasens. In der Gruppe gebe es keine Berührungsängste, es sei ein unbürokratisches und niederschwelliges Angebot. So könnten wichtige Themen wie Gesundheitsförderung vermittelt werden.

Im Juni kürt eine Jury um DAK-Vorstandschef Andreas Storm aus allen Landessiegern die Bundesgewinner.