Das Bündnis „Pakt für Pirmasens“ gehört zu den acht Finalisten der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ beim Deutschen Kita-Preis 2024. Das teilt die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit. Der Preis ist mit bis zu 25.000 Euro dotiert. Alle Finalisten sind laut Stiftung auf jeden Fall bei der Preisverleihung am 28. November in Berlin dabei und erhalten 1000 Euro als Anerkennung für ihre hervorragende Arbeit. Im bisherigen Auswahlprozess habe das Bündnis „Pakt für Pirmasens“ überzeugt, „weil hier die Kommune und die Zivilgesellschaft eng zusammenarbeiten, um die Bildungschancen der Kinder zu erhöhen“, heißt es von der Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die – gemeinsam mit anderen Akteuren – den Preis vergibt. Im Sommer soll das lokale Bündnis vor Ort besucht werden. Dabei stehen Gespräche mit den Akteuren und ein Workshop an. Anschließend wird laut Stiftung ein Bericht erstellt. Die Fachjury wählt anhand der Finalisten-Berichte im November die Preisträger aus. Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit mehreren Sponsoren. Die Auszeichnung soll Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung setzen und das Engagement der Menschen würdigen, die tagtäglich in Kitas und lokalen Bündnissen zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.