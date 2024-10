Die deutsche Irish-Folk-Band Paddy Goes to Holyhead spielt am Samstag, 19. Oktober, 20.30 Uhr erstmals im Z1 in Pirmasens.

Bereits vor 36 Jahren wurde Paddy Goes to Holyhead von Paddy Schmidt (Gesang, Gitarre, Mundharmonika) in Neu-Isenburg als Irish-Folk-Band gegründet. Zudem gehören Almut Ritter (Geige) und Uwe Bender (Bass, Gesang) zur Gruppe. Der Longplayer „Ready for Paddy?“ schaffte 1994 gar den Sprung auf Position 50 der deutschen Albumcharts . Der Ohrwurm „Bound Around“ behauptete sich damals in den Single-Charts.

Viele der Lieder von Paddy Goes to Holyhead wurden einst eigenhändig komponiert, getextet und vertont und als „formatuntaugliche Spartenmusik“ von der Musikindustrie geschmäht. Heute sind einige ihrer Songs sogar zu Klassikern geworden und werden auch von anderen Musikern gecovert wie „Far Away, Here’s to the People“, „Titanic“ und „Dooli’“, „A Last Song“. Die Liste ist ebenso lang wie die Aufzählung der bekannten Bands, mit denen man sich schon die Bühne teilte: The Hooters, Bap, Jethro Tull, Deep Purple, Pur und die Beach Boys.

Sehnsucht nach Irland

Mit Geige, Gitarre, Mundharmonika und Bass verzaubert das Trio allabendlich seine Konzertgäste und schickt sie mit ihren Liedern und Klängen auf eine Reise zu den grünen Hügeln und Mooren Irlands, zu den grauen Arbeitervorstädten von Belfast und in die lebendigen und überschäumenden Pubs Dublins.

Frontman Schmidt heißt eigentlich Paddy Harald Kligge und stammt aus Detmold in Nordrhein-Westfalen, lebt aber seit einem Vierteljahrhundert im Rhein-Main-Gebiet. Die Bühne hat er sich nach 25 Jahren als Berufsmusiker in mehr als 5000 Auftritten schon mit bekannten Musikern geteilt. Nach vielen Jahrzehnten etablierte sich bei Paddy Goes to Holyhead eine Mixtur aus Eigenkompositionen, geliebten keltischen Folksongs und traditionellen Weisen. Im Laufe der letzten Jahre kam es zu einer Rückbesinnung auf die musikalischen Stärken des Trios. Diese sind akustische Instrumentierung, Zusammenspiel von Geige und Mundharmonika sowie eine Ausrichtung im Folk-Style. Rock- und Pop-Elemente wurden weitgehend verdrängt.

Info

Tickets gibt es im Vorverkauf in Pirmasens bei Vabo Kostümverleih und Sams Weingalerie, auf der Seite pfalzshow.de und an der Abendkasse.