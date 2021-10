Schon in der Schule übte die Welt der Computer eine starke Anziehungskraft auf Uwe Hüther aus. C16 und C64 hießen die ersten Modelle, an denen er sein Talent unter Beweis stellen konnte. Lange ist das her, aber ungebrochen ist die Technik-Leidenschaft des 51-Jährigen, der seit 15 Jahren in Pirmasens als Selbstständiger sein IT-Know-How anbietet.

Schon mehrmals ist Hüther innerhalb des Stadtgebietes mit seinem Unternehmen P-C-Marketing umgezogen, das nun in der Lemberger Straße 69 eine Bleibe gefunden hat, die den Bedürfnissen in jeder Hinsicht entspricht und Parkplätze direkt vor dem Haus bietet. „Wir sind schon zum Jahreswechsel von der Landauer Straße hierher gewechselt, aber einige Räume werden noch hergerichtet“, sagt Hüther, der vom großzügigen Raumangebot an der neuen Adresse schwärmt.

Endlich sei genügend Platz, um die Kunden zu empfangen, für Lager, eine kleine Küche und letztlich auch das Herz des Betriebes, die Werkstatt. Hier arbeiten der Chef selbst und ein Auszubildender, der ebenfalls IT-Systemkaufmann werden möchte, an den „Patienten“. Den Problemen von Firmen- und Privatanwendern rückt P-C-Marketing zu Leibe: Ob der PC nicht mehr funktioniert, ein Virus sich eingenistet hat, das Netzwerk zickt oder ein Individual-Computer zusammengebaut werden soll – die neuen Räumlichkeiten ermöglichen entspanntes und komfortables Arbeiten. Ein weiteres großes Betätigungsfeld sind der First- und Second-Level-Support für diverse Firmen.

„Ich habe viele Stammkunden, für die ich seit Jahren den Support erledige“, so Hüther, der registriert hat, dass die verstärkte Home-Office-Tätigkeit der Beschäftigten auch die Infrastruktur im IT-Bereich verändert hat. „Am liebsten habe ich herausfordernde Aufgaben. Die Installation von Überwachungskameras ist zum Beispiel immer wieder sehr reizvoll“, beschreibt er seinen Beruf.