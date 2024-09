Die Bescheide der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd zu den Widersprüchen gegen die Erweiterung des Zweibrücker Fashion Outlets sind bestandskräftig. Das teilt die SGD mit. Die Behörde hatte die Erweiterung im August vergangenen Jahres auf eine Verkaufsfläche von 29.500 Quadratmetern unter Auflagen zugelassen.

In Pirmasens klagt man über „Drückerkolonnen“, die an der Haustür den Bürgern Glasfaser-Verträge aufschwatzten. Ein hiesiger Telekomvertreter verspricht Besserung, während die Telekom-Pressestelle in Frankfurt von keinen Beschwerden weiß.

Der Münchweilerer Metzgermeister Johannes Groh würde gerne einen Verkaufsstand auf dem Pirmasenser Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz betreiben. Die Stadt hat ihm zuerst mündlich zugesagt und dann wieder eine vorübergehende Absage erteilt.

„Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, soll einst Modeschöpfer Karl Lagerfeld gesagt haben. Ob sie das bequeme Kleidungsstück für salonfähig halten oder nicht, haben wir Passanten in der Pirmasenser Innenstadt gefragt.

Exakt vor zehn Jahren, am 16. September 2014, startete der Streaminganbieter Netflix in Deutschland. Seitdem hat das Digitalfernsehen die Sehgewohnheiten der Menschen stark verändert. DIE RHEINPFALZ wollte wissen: Schauen die Zweibrücker überhaupt noch lineares Fernsehen?

Es hat deutlich länger gedauert als ursprünglich geplant, aber jetzt ist ein Ende der Planungs- und Realisierungsphase in Sicht. Am Freitag, 27. September, wird die Wohnpflegemeinschaft im Kloster der Hildegardisschwestern an St. Anton in Pirmasens offiziell eröffnet.

Bequem und zugleich modisch: Die Kombination dieser beiden Elemente hat sich die Lugina GmbH in Schwanheim für ihre Schuhmarke Waldläufer auf die Fahne geschrieben.

Nicht mal für 1000 Euro reicht der Handlungsspielraum der Gemeinde Lemberg, wenn ein Verein einen Zuschuss beantragt. Das musste jetzt der Pfälzerwaldverein erfahren.

Vor einem Jahr war Salome Peschel aus Battweiler unter den ersten 14 Stipendiaten, die in das 1100 Kilometer entfernte Pécs in Ungarn für ihr Medizinstudium aufgebrochen ist. Es habe sich absolut gelohnt – die heute 20-Jährige ist froh über ihre Entscheidung. Von Vorteil sei gerade die weite Entfernung zur Heimat.

Nach einer Messerstecherei vor einem Lokal in der Zweibrücker Maxstraße wurde Haftbefehl gegen einen 38-Jährigen erlassen. Dieser war am frühen Sonntagmorgen nach kurzer Flucht im Stadtgebiet festgenommen worden, nachdem er einen 27-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.