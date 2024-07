Die saarländische Band „Ayers rockt“ bereitet mehrere Auftritte in der näheren Umgebung vor. In diesem Monat tritt die Formation in Oberwürzbach sowie in Waldmohr und Grünstadt auf.

Die Band spielt in klassischer Besetzung mit Gesang, zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Laut Eigenaussage bringt sie „die großen Rockhits der letzten 40 Jahre auf die Bühne“. Die Bandbreite reicht von AC/DC über Metallica zu den Red Hot Chili Peppers, von Pink Floyd und Bryan Adams zu den Ärzten und den Toten Hosen.

Mit der 1973 gegründeten australischen Musikgruppe gleichen Namens haben die Saarpfälzer nichts zu tun, auch nicht mit dem mythenumrankten Sandstein-Monolithen am Northern Territory von Australien, der von den Ureinwohnern Uluru genannt wird.

Namensgeber der Truppe ist Clifford Franklin Ayers, der singt und die Rhythmusgitarre spielt. Er kommt ursprünglich aus der Metalszene, hat mit Parasight europaweit Erfolge gefeiert und unter anderem bei Rock am Ring auf der Bühne gestanden.

Leadgitarrist Arnulf Ochs ist diplomierter Jazzmusiker. Er hat gleichfalls zahlreiche Veröffentlichungen unter eigenem Namen sowie als Sideman und Session Player im Londoner „Humber Road Studio“ vorzuweisen. Auch er kann auf bedeutende Festivals und weltweite Tourneereisen zurückblicken. Bassist Christoph Ohsiek alias Osmo hat sich in der regionalen Musikszene mit Anyway und Schaafa Sämpf einen Namen gemacht.

Um die Besetzung zu vervollständigen, hat die Band Ralf Scheer verpflichtet, der als Sänger der Coverband Prozac in der Saar-Pfalz-Region große Bekanntheit genießt. Das Schlagzeug bedient Roland Lück, der mit Osmo bei Schaafa Sämpf spielt, aber auch auf diversen großen Bühnen trommelt. Gemeinsam wollen die fünf Vollblutmusiker „Rock’n’Roll pur, live, ehrlich, ohne Keyboards, ohne Kompromisse“ spielen.

Am Sonntag, 21. Juli, 19 Uhr, tritt die Formation auf dem Dorffest von Oberwürzbach auf, das zur saarländischen Mittelstadt St. Ingbert gehört. Am 27. Juli sind Ayers rockt beim Hasenclub in Waldmohr zu erleben. Für 29. Juli ist ein Auftritt der Formation auf dem Grünstadter Weinfest geplant.