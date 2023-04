Rockmusik in all ihren Facetten wird am Ostersonntag, 9. April, im Pirmasenser Musikclub Quasimodo geboten: Der Osterrock feiert sein 20. Jubiläum.

Die Osterrock-Idee kam ursprünglich von dem in Pirmasens bekannten Musiker Gunnar Henges, der mit dem neuen Konzept einem großen Publikum die Chance geben wollte, viele einheimische Musiker abseits ihrer üblichen Bands zu erleben. Danach kümmerte sich für einige Zeit Klaus Reiter um die wiederkehrende Veranstaltung, auf den Michael „Blacky“ Schwartz folgte, der wiederum von Marcus Wadle abgelöst wurde. Wadle fungiert nun seit 2009, so lange wie kein anderer, stellvertretend für die Pirmasenser Musikszene als Organisator des Osterrocks. Außerdem ist er für die Band-Buchungen des Z1 zuständig.

Im Jahr 2009, zu Wadles Einstieg, war die Durchführung des Osterrock zunächst ungewiss, da das Quasimodo als langjähriger Gastgeber anderweitig verplant war. Wadle verhandelte schließlich mit Heinz Satter von der Kulisse – und die traditionelle Veranstaltung war gerettet. Ab 2014 fand der Osterrock dann wieder im Quasimodo statt. Nach der zweijährigen Corona-Pause 2020 und 2021 wird der populäre österliche Konzertabend seit 2022 fortgeführt.

Wie immer drei Session-Bands

Der Osterrock besinnt sich auch in diesem Jahr auf seine Wurzeln – und so spielen am 9. April drei Session-Bands, die sich aus Musikern der Region eigens für dieses Konzert formieren. Den Besuchern sollen abwechslungsreiche Songlisten mit unzähligen Hits und Klassikern von Künstlern wie Bon Jovi, Guns n’ Roses, Incubus, Led Zeppelin, Meat Loaf, Skunk Anansie, Soundgarden oder Porcupine Tree serviert werden.

Einige der versiertesten Musiker der Pfalz werden die Quasimodo-Bühne entern. Man darf sich auf Katrin Graf, Linda Köhne, Steffi Empel, Jan-Luca Ernst, Reimar Lorenz und Dennis Köhler hinter den Mikrofonen freuen. An den sechs Saiten werden Mario Schmitt, Bastian Welker, Philipp Graf, Marko Burkhart, Jürgen Zapp und Manuel Bastian erwartet. Für die Tastentöne zeichnen Marcus Rutz-Lewandowski, Tobias Schwarz und Julian Eulberg verantwortlich. Martin Müller, Jonas Jenet, Sebastian Sommer und David Rauth werden sich an der Bassgitarre abwechseln, während Chris Geenen, Marvin Gruber und Christoph Sommer ihre Schlagzeuge bearbeiten.

Info

Tickets für den Osterrock im Quasimodo gibt es nur an der Abendkasse, Infos unter quasimodo-ps.de. Um 21 Uhr geht’s los.