Oscar Feilberg ist mit 29 Jahren vom Fußball-Oberligisten FC Karbach als Spielertrainer in die B-Klasse zum FC Merzalben gewechselt. Warum es ihn vom Rhein-Hunsrück-Kreis in die Westpfalz gezogen hat, was er an seinem neuen Verein so schätzt und wieso er nicht zum FKP gewechselt ist, erzählt der in Südamerika geborene Angreifer im Interview mit der RHEINPFALZ.

Herr Feilberg, was zieht einen Rheinländer in die Westpfalz?

Meine Freundin Fabienne, die aus Lemberg kommt. Ich habe hier zuerst nicht richtig Fuß fassen können,